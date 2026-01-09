Treća Kovinska regata ove godine do ušća Drine u Savu

Treća Kovinska regata biće promovisana u februaru na Međunardnom sajmu turizma u Begradu, ističe Divna Kirilov iz Turistčke organizacije Kovin

Turistička organizacija opštine Kovin organizovaće ove godine treću Kovinsku regatu, u okviru koje će učesnici ploviti Dunavom i Savom do ušća sa rekom Drinom. Treća Kovinska regata biće promovisana u februaru na Međunardnom sajmu turizma u Begradu, ističe Divna Kirilov iz Turistčke organizacije Kovin, javlja RTV Pančevo.

Kovinska regata postaje polako zaštitni znak Turističke organizace opštine Kovin. Posle dve uspešno organizovane regate, prve do Zrenjanina i druge do Kanjiže, ove godine u planu je da učesnici regate plove Dunavom i Savom do ušća sa rekom Drinom. Divna Kirilov iz Turističke organizacije opštine Kovin kaže da već ima zanteresovanih za učešće na trećoj regati. I ove godine regata će početi 27.jula, dan posle kovinske slave, rekla je Divna Kirilov – Turstička organizacija opštine Kovin .

Organizovanje regate je posao koja zahteva dosta truda i rada i dobru logistiku. Prema rečima Divne Kirilov veomo je bitno pronaći mesta koja imaju na reci dovoljno dugačku obalu koja bi mogla da primi sve učesnike jedne regate.

Treća Kovinska regata biće po prvi put predstavljena na Međunarednom sajmu turizma koji se tradicionalno održava u februaru u Beogradu, kazala je Kirilov.

Organizatori treće Kovinska regata još jednom poziva sve ljubitelje reka, sporta i dobrog druženja da budu deo jedinstvenog događaja na Dunavu i Savi. Uz bogat prateći program Kovin će i ove godine pokazati da je grad koji živi uz reku i s njom. Iz Turističke organizacije Kovin poručuju – Vidimo se na vodi.

(RTV Pančevo)