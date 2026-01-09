Pančevo Južni Banat

Treća Kovinska regata ove godine do ušća Drine u Savu

Treća Kovinska regata biće promovisana u februaru na Međunardnom sajmu turizma u Begradu, ističe Divna Kirilov iz Turistčke organizacije Kovin

Foto: Printscreen/YT
Turistička organizacija opštine Kovin organizovaće ove godine treću Kovinsku regatu, u okviru koje će učesnici ploviti Dunavom i Savom do ušća sa rekom Drinom. Treća Kovinska regata biće promovisana u februaru na Međunardnom sajmu turizma u Begradu, ističe Divna Kirilov iz Turistčke organizacije Kovin, javlja RTV Pančevo.

Kovinska  regata  postaje polako zaštitni znak Turističke organizace opštine Kovin. Posle dve uspešno organizovane regate, prve do Zrenjanina  i druge do  Kanjiže, ove godine u planu je da učesnici regate plove  Dunavom i Savom do  ušća sa rekom Drinom. Divna Kirilov iz Turističke organizacije opštine Kovin  kaže da već ima zanteresovanih za  učešće na trećoj regati. I ove godine  regata će početi  27.jula, dan posle  kovinske slave, rekla je Divna Kirilov – Turstička organizacija opštine Kovin .

Organizovanje  regate je posao koja zahteva   dosta truda i rada i dobru logistiku. Prema rečima Divne Kirilov veomo je  bitno  pronaći mesta koja imaju na reci dovoljno dugačku obalu koja bi mogla da primi sve učesnike jedne regate.

Treća Kovinska regata biće po prvi put  predstavljena na  Međunarednom sajmu turizma koji se tradicionalno održava  u februaru u Beogradu, kazala je  Kirilov.

Organizatori treće Kovinska regata još jednom poziva sve ljubitelje reka, sporta i dobrog druženja da budu deo jedinstvenog događaja na Dunavu i Savi. Uz bogat prateći program  Kovin će i ove godine pokazati da je grad koji živi uz reku i s njom. Iz Turističke organizacije Kovin poručuju – Vidimo se na vodi.

(RTV Pančevo)

