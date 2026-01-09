Jabuka: Plivanje za Krst časni i ove godine na plaži Skela

U Jabuci se po drugi put organizuje plivanje za Bogojavljenski Časni krst. Plivanje će se održati na plaži „Skele“ na reci Tamiš 19. januara u 12 sati.

Pravo učešća imaju svi punoletni i maloletni vernici koji su kršteni u pravoslavnoj crkvi, uz obavezno prisustvo Svetoj liturgiji na dan Bogojavljenja.

Takođe, svi učesnici moraju da prođu lekarski pregled kako bi se potvrdila njihova zdravstvena sposobnost za učešće u ovom zahtevnom, ali časnom podvigu. Maloletni učesnici dužni su da prilože i pisanu saglasnost roditelja ili staratelja.

Organizatori ističu da je bezbednost plivača na prvom mestu, te će događaj biti realizovan uz prisustvo nadležnih službi i poštovanje svih propisanih mera.

Prijave za učešće vrše se kod sveštenika Nemanje, koji je zadužen za organizaciju događaja. Zainteresovani se mogu prijaviti putem telefona: 062/847-5628.

Plivanje za Časni krst predstavlja simbol vere, zajedništva i duhovne snage, a Jabuka i ove godine poziva sve vernike da budu deo ovog značajnog bogojavljenskog sabranja.

Pogledajte kako je bilo prošle godine. Učestvovalo je 16 plivača, među kojima i dve devojke. Do Časnog krsta prvi je doplivao Mateja Bojković.

„Mesna zajednica je ponosna na Srpsku pravoslavnu crkvu, Hram Svetog Ilije, oca Nemanju i na sve dobre ljude, koji su pomogli da ova manifestacija protekne u najboljem redu. Posebno hvala našim hrabrim plivačima, ali i gostima, koji su došli da podrže ovu manifestaciju“, saopštila je tada MZ Jabuka.

(Pančevac)