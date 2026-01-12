Nedeljni horoskop od 12. do 18. januara: Bikovi, vreme je za magiju, Rakovi, spremni ste za novu ljubav

Ovan (21. mart – 20. april)

Akcenat je ponovo na vašoj karijeri ove nedelje, sa snažnom kombinacijom planeta koje ističu novac, kreativnost i odlučnost. Ako možete to da sanjate, možete to i učiniti pod ovim kosmičkim uticajima, ali naporan rad na ostvarivanju vaših karijernih ciljeva počinje ovde i sada.

Vaš vladar, ambiciozni Mars, povezuje se sa pametnim Merkurom kako bi vam pomogao da pokrenete sopstvene ideje i agendu na poslu, a mlad mesec u istoj zoni uvodi novu eru za vašu karijernu putanju. Počnite kako želite u 2026. godini i iskoristite energiju kosmosa da biste postigli neke značajne karijerne i životne ciljeve za samo šest meseci.

To ne znači da nema prostora za slobodno vreme i zadovoljstvo. Kako planeta Venera, koja vas omogućava, klizi u vašu zonu prijatelja i ambicija pred kraj nedelje, pokažite sada malo ljubavi i ovim dvema oblastima svog života, kako biste bili korak bliže idealnoj ravnoteži između posla i života.

Bik (21. april – 21. maj)

Vreme je da razmišljate šire, ali i da razmišljate pametnije. Planeta Uran, sklona riziku, vraća se u vaš znak u povratnu posetu kako bi vam pomogla da završite neke labave krajeve. Kako nedelja počinje, vaš vladar, Venera, povezuje se sa Uranom, podstičući vas da rizikujete radeći ono što volite, možda čak i sa nekim koga volite. Iako ima prostora za kreativnost, moraćete da se fokusirate, i dok se planeta ideja Merkur susreće sa moćnim Marsom, postavite svoje ciljeve i idite ka onome što želite da postignete u 2026. godini, ali i dalje.

Mlad mesec vam daje kosmičku dozvolu da pokrenete poduhvat koji vas i plaši i oduševljava, a sa vašom legendarnom upornošću, mogli biste da ostvarite magiju sa velikom idejom između sada i početka juna. Venera se premešta u vašu zonu karijere kasnije ove nedelje na tronedeljnu posetu, podstičući vas da stvari na poslu radite drugačije, podstičući želju da sledite svoje srce, pronađete svoje ljude i proširite svoje mreže.



Blizanci (22. maj – 21. jun)

Široka slika za vas ove nedelje je novac, zajednički resursi, moć, obaveze i intenzivne ili intimne veze. Mogli biste se osećati neobično, ali instinktivno privučeno nekim sada, ili situacijom koja podstiče vaš ponekad prevrtljiv znak da traži više.

Ovo bi takođe moglo biti povezano sa vašom karijerom, gde, zahvaljujući Saturnovom uticaju, možete da kombinujete svoju ozbiljnu stranu sa dodatnim talentom, umetničkim talentom i maštom.

Kada se vaš vladar, planeta komunikacije Merkur, poveže sa dinamičnim Marsom kasnije tokom nedelje, vaša strast i moć ubeđivanja čine vas pravim pokretačem.

Mlad mesec nagoveštava situaciju koja bi se mogla razviti u dugoročnu obavezu ako sada pokrenete svoje planove za trajnost.

Tokom vikenda, Venera polako ulazi u vašu zonu povezanu sa uzbudljivim, ali neistraženim poduhvatima, uključujući putovanja, medije, učenje i duhovnost, tako da su ove oblasti mesto gde treba da uložite deo svoje ljubavi i novca, ili potencijalno čak i da pronađete ljubav, tokom naredne tri nedelje.

Rak (22. jun – 22. jul)

Veze su i dalje na vašem radaru, a Venera utiče na vašu zonu partnerstva početkom nedelje. Ovo bi se moglo manifestovati kao prijateljstvo koje poprima neočekivani romantični obrt ili kao negovana ambicija koja dobija iznenađujući kosmički podsticaj u delo, zahvaljujući dodatnom prisustvu neobične planete Uran.

Sada biste mogli biti odlučniji da postignete svoje u romantičnom ili kreativnom poduhvatu, jer se ubedljivi Merkur i snažni Mars takođe povezuju u vašoj zoni partnerstva.

Mlad mesec sugeriše da bi mogla da se pojavi nova veza ili da dođe do suptilne promene u tekućoj vezi koja bi mogla biti ispunjavajuća i uzbudljiva. U svakom slučaju, napravite prvi korak sada i dozvolite stvarima da se razvijaju polako, ali sigurno tokom narednih šest meseci.

Još jedan kosmički podsticaj stiže za vikend, kada Venera pređe u vašu zonu posvećenosti, potencijalno donoseći ukus stvari koje dolaze sa vezom, posebno ako više volite nekonvencionalniju vrstu nego praćenje tradicije, kao što bi drugi očekivali od vašeg znaka.

Lav (23. jul – 23. avgust)

Ulaganje dodatnog truda u vaše radne i blagostanje rutine ne mora biti obaveza. Kosmos vas svakako podstiče da se sada fokusirate na ove oblasti, sa pametnim Merkurom i energičnim Marsom koji vas guraju da podignete svoju igru na poslu i u vašim treninzima, ali kosmos vam takođe daje poklon Venere u ovoj zoni. Pod uticajem planete ljubavi i novca, trud koji uložite verovatno će biti dobro nagrađen, bilo finansijski ili kroz fizičke ili emocionalne zdravstvene koristi.

Mlad mesec kasnije tokom nedelje sugeriše da ste na dugoročnoj misiji ka stabilnosti, a potencijalno i ka priznanju i uspehu, ako održite konzistentan nivo aktivnosti od sada do juna. Čak biste mogli videti znake napretka do kraja nedelje, kada Venera pređe u vašu zonu partnerstva.

Što se bolje osećate u vezi sa sobom, to ćete više zračiti dobrim vibracijama, tako da će lične i profesionalne veze verovatno teći harmoničnije od sada do početka februara.

Devica (24. avgust – 22. septembar)

Ove nedelje biste mogli biti opsednuti romantikom, zahvaljujući Veneri koja povećava osećaj odanosti prema onome koga volite ili biste želeli da volite. Kako Venera dopire do neobične planete Uran, mogli biste imati prekretnicu u romantičnoj vezi koju bi drugi smatrali nekonvencionalnom, ili bi vam iskra genijalnosti mogla pomoći da krenete napred sa kreativnom idejom na kojoj ste radili. Saturnov uticaj će verovatno doneti nivo stabilnosti, zrelosti i posvećenosti situaciji, bilo da je u pitanju neko bliski ili projekat koji vam je duboko ličan.

Vaš vladar Merkur se sada povezuje i sa punim Marsom, zato iskoristite strast koju vatreni Mars teži da donese i pod uticajem snažnog mladog meseca postavite sebi rok od šest meseci da postignete uspeh sa bilo kojim novim poduhvatom koji pokrenete ove nedelje.

Za vikend, Venera se pomera u vašu zonu obaveza, kako bi donela dodatni nagoveštaj da šta god sada započnete, u tome ste da biste pobedili.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Gde i kako živite su sada vruće teme, a vaš vladar Venera utiče na vašu kućnu zonu kako nedelja počinje. Želja za stabilnošću će verovatno biti jaka pod ovim uticajem, a ulaganje u ulepšavanje vaše okoline jedan je od načina da vam pomogne da postignete to stanje percipirane trajnosti. Sa Merkurom i Marsom u kombinaciji, puni ste ideja plus želje da ih sprovedete kod vas.

Kako se Venera povezuje sa oštrim Uranom u vašoj zoni obaveza, još jednom ste ohrabreni da ulažete u najbolje što možete sebi da priuštite, zbog dugoročnog faktora „vau“, a ne zbog faktora „samo za sada“.

Mlad mesec učvršćuje prelazak ka novom početku vašeg načina života, zato pokrenite te sveže ideje sada i ciljajte da ih usavršite tokom narednih šest meseci. Budite kreativni i na način koji poboljšava vaše zdravlje, kao i obogaćuje vaše okruženje.

Verovatno ćete osetiti ljubav pred kraj nedelje kada Venera pređe u vašu zonu povezanu sa romantikom i umetničkim poduhvatima. Ljubav bi mogla postati neobičnija, prijateljskija i kreativnija pod ovim neobičnim i inspirativnim uticajem, stavljajući vas u vaš romantični element sve do početka februara.

Škorpija 23. oktobar – 22. novembar

Snalazite se sa rečima kako nedelja počinje. Venera u vašoj zoni komunikacije dodaje šarm i udobnost onome što bi mogao biti težak razgovor i mogla bi doneti iznenađenje u bliskom poslovnom ili ličnom odnosu kada izgovorite svoju istinu. Vaše kreativne i romantične želje sada takođe dobijaju snažan kosmički podsticaj u pravom smeru, jer planeta ideja Merkur i snažan Mars osiguravaju da vas slušaju i shvate ozbiljno.

Sa mladim mesecom takođe u vašoj zoni komunikacije ove nedelje, iskoristite narednih šest meseci da se oslobodite starih strahova oko uspostavljanja veza ili učenja novih stvari i posvetite se jasnijem i sigurnijem pravcu do kraja godine i nadalje.

Strelac (23. novembar – 21. decembar)

Venera, planeta ljubavi i novca povezuje sa Uranom, planetom spontanosti, u vašoj zoni romantike i kreativnosti. Kao rezultat toga, ono što sada kažete, objavite, pošaljete poruku ili imejl može imati iznenađujuće dugoročni efekat. Vaše reči trenutno nose više autoriteta, ali i više empatije, omogućavajući vam da se dublje povežete sa drugima nego obično.

Kako se ubedljivi Merkur spaja sa dinamičnim Marsom u vašem znaku, znate šta, ili ko je to što želite i odlučni ste da se maksimalno potrudite da dobijete ono što želite. Vaša strast je sada neosporna, samo izbegavajte da previše i prebrzo gurate svoju agendu. Percepcije drugih ljudi o vama mogu biti daleko od istine, a mlad mesec u vašem znaku nagoveštava priliku da to ispravite u narednih šest meseci.

Kako se Venera pomera iz vašeg znaka i ulazi u vašu zonu vrednosti pred kraj nedelje, ciljajte da sve lične promene koje napravite u svom izgledu ili načinu života napravite za svoju korist, a ne samo da biste impresionirali druge.

Vodolija (21. januar – 18. februar)

Vaš um radi prekovremeno ove nedelje, posebno kada je u pitanju ljubav i novac. Iako reputacija vašeg znaka sugeriše da ste oštar i nezavisan tip, sada bi se mogle pojaviti razmišljanja o svesnom spajanju sa dugoročnijom vrstom ljubavi. Možda je vreme da se smirite, iz romantičnih, kao i finansijskih razloga, jer Saturn trenutno stavlja duševnu, ali ozbiljnu notu na vaše životne vrednosti.

Iako često više volite da budete spontani i donosite impulsivne odluke, Merkur će usporiti trenutnu punu energiju Marsa, pomažući vam da razmislite o stvarima pre nego što preduzmete bilo kakvu akciju.

Mlad mesec takođe sugeriše da bi bilo mudrije pokrenuti planove u fazama između sada i juna, nego prebrzo žuriti u bilo šta romantično ili finansijsko. Kako se nedelja završava, Venera sleće u vaš znak, čineći vas magnetom za ljubav sve do početka februara i podstičući vas da pustite ljubav koju žudite da dođe do vas, umesto da je jurite.

Jarac (22. decembar – 20. januar)

Ove nedelje se sve vrti oko vas, sa planetom ljubavi i novca Venerom u vašem znaku, koja se povezuje sa Uranom, planetom spontanosti, u vašoj zoni romantike i kreativnosti. Kao rezultat toga, ono što sada kažete, objavite, pošaljete poruku ili imejl može imati iznenađujuće dugoročni efekat. Vaše reči trenutno nose više autoriteta, ali i više empatije, omogućavajući vam da se dublje povežete sa drugima nego obično.

Kako se ubedljivi Merkur spaja sa dinamičnim Marsom u vašem znaku, znate šta – ili ko – je to što želite i odlučni ste da se maksimalno potrudite da dobijete ono što želite. Vaša strast je sada neosporna, samo izbegavajte da previše i prebrzo gurate svoju agendu.

Percepcije drugih ljudi o vama mogu biti daleko od istine, a mlad mesec u vašem znaku nagoveštava priliku da to ispravite u narednih šest meseci. Kako se Venera pomera iz vašeg znaka i ulazi u vašu zonu vrednosti pred kraj nedelje, ciljajte da sve lične promene koje napravite u svom izgledu ili načinu života napravite za svoju korist, a ne samo da biste impresionirali druge.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Prijateljstva, saradnje i ambicije sada dobijaju malo kosmičke ljubavi zahvaljujući umirujućem prisustvu Venere, a veza koju uspostavite ove nedelje mogla bi biti prekretnica zahvaljujući Uranu, planeti spontanosti, u mešavini.

Mlad mesec koji takođe utiče na ove oblasti sugeriše da bi se sada mogla pojaviti nova ambicija ili da bi se mogao pojaviti jak i solidan saradnik koji će vam pomoći da ostvarite veliki san, a Merkur i Mars kombinuju energije kako bi podstakli vaše ideje i upornost. Sada ste blagosloveni dodatnom odlučnošću zahvaljujući razumnom Saturnu u vašem znaku, što vas takođe podstiče da napravite plan i držite ga se, i da idete napred ka svom cilju.

Pred kraj ove nedelje, Venera se premešta u vašu zonu koja je sve u vezi sa mislima, sećanjima i emocijama. Očekujte da se pomirite sa svojom prošlošću i dozvolite svojoj često neobičnoj intuiciji o vašoj budućnosti – uključujući i vaš budući ljubavni život – da teče sa lakoćom, piše Vogue.com.au.