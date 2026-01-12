Pančevo Pančevo u slikama

Zimska magija Pančeva kroz objektiv Lazara Mine Brize

12:14

12.01.2026

Foto: Lazar Mina Briza

Grad pod snegom, zimska idila, opisuje prekrasne prizore snežnih pejzaža u  Pančevu, koje je  zablistalo u belom ruhu tokom pazničnih dana.

Pančevac fotograf- bloger i gimnazijalac  Lazar Mina Briza  snimio je  čarobnu i bajkovitu atmosferu u našem grada pod snegom i objavio na svom Instagram profilu.

Ovi autentični prizori ulica i ambijenta grada pod snegom, stvaraju idiličnu, prazničnu atmosferu, često su deljeni na Instagramu.

(Pančevac)

