Zimska magija Pančeva kroz objektiv Lazara Mine Brize

Grad pod snegom, zimska idila, opisuje prekrasne prizore snežnih pejzaža u Pančevu, koje je zablistalo u belom ruhu tokom pazničnih dana.

Pančevac fotograf- bloger i gimnazijalac Lazar Mina Briza snimio je čarobnu i bajkovitu atmosferu u našem grada pod snegom i objavio na svom Instagram profilu.

Ovi autentični prizori ulica i ambijenta grada pod snegom, stvaraju idiličnu, prazničnu atmosferu, često su deljeni na Instagramu.

(Pančevac)