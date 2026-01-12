Zimska magija Pančeva kroz objektiv Lazara Mine Brize
Grad pod snegom, zimska idila, opisuje prekrasne prizore snežnih pejzaža u Pančevu, koje je zablistalo u belom ruhu tokom pazničnih dana.
Pančevac fotograf- bloger i gimnazijalac Lazar Mina Briza snimio je čarobnu i bajkovitu atmosferu u našem grada pod snegom i objavio na svom Instagram profilu.
Ovi autentični prizori ulica i ambijenta grada pod snegom, stvaraju idiličnu, prazničnu atmosferu, često su deljeni na Instagramu.
(Pančevac)