Kuglanje: Debeljačanka Lara Šoljer prvakinja Vojvodine

Debeljačanka Lara Šoljer iz Kuglaškog kluba “Spartak” postala je prvakinja Vojvodine u kuglanju. Nadmetanje je održano na kuglani “Alimente” u Novom Sadu.

Među 21 takmičarkom koje su se plasirali na republičko takmičenje su i Andrea Lazarević iz Spartaka kao deveta, Lana Černjoš iz Slavije šesnaesta, Marija Ljavroš iz Doline sedamnaesta i Tamara Milosavljević iz Slavije kao dvadesetprva.

Učestvovale su još i kuglašice Kuglaškog kluba “Kovačica”Ana Kuharik kao 30. i Ana Husar kao 32.

Istog dana na kuglani u Kljajićevu održan je pokrajinski šampionat za takmičare. Najbolji kuglaš iz Debeljače bio je Jaroslav Strakušek na desetom mestu, a Željko Garafijat iz Doline na trinaestom. Oni su naši predstavnici na državnom prvenstvu. Osim njih tu su bili i Atila Balog iz Spartaka na 19., Stefan Miljković iz Slavije na 23. mestu.

(Vojvođanski)