Uspeh na 11. Etno bazaru: Treće mesto za domaće rezance iz Opova

U organizaciji Udruženja žena „Etno kutak Kačarevo“, proteklog vikenda je održan 11. po redu Etno bazar. Ova tradicionalna manifestacija okupila je brojne izlagače, čuvare kulturne baštine i ljubitelje narodnog stvaralaštva iz celog Banata i šire. Posetioci su uživali u bogatom kulturno-zabavnom programu i autentičnim domaćim proizvodima izloženim na štandovima vrednih udruženja.

Među brojnim učesnicima istaklo se nedavno osnovano Udruženje žena „Žensko srce Opova“ iz Opova.

One su dostojno predstavile svoj kraj kroz bogatstvo tradicionalne kuhinje, rukotvorina i starih običaja. Poseban uspeh i javno priznanje ostvarila je njihova članica Danijela Todorović. Ona je u jakoj konkurenciji na takmičenju u pravljenju domaćih rezanaca osvojila visoko treće mesto. Ovaj rezultat potvrđuje veliko umeće opovačkih domaćica u očuvanju kulinarskog nasleđa i promociji domaće radinosti.

(Pančevac)