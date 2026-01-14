Gorivo iz Rafinerije na tržištu za manje od dve nedelje

Proizvodnja u Rafineriji počinje za nekoliko dana, a gorivo će se na tržištu naći za manje od dve nedelje. Do tada, kao i do sada, nikakvih problema po građane neće biti, navodi ministarka energetike.

Dubravka Đedović Handanović najavila je da proizvodnja u Rafineriji počinje za nekoliko dana, a da će se gorivo na tržištu naći za manje od dve nedelje.

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je država ponosna što građani nisu osetili sankcije NIS sa kojima je zemlja bila suočena 94 dana i naglasila da nikakvih nestašica goriva na pumpama u Srbiji nema, niti će ih biti.

„Država raspolaže zalihama svih naftnih derivata zahvaljući kojima je i obezbedila snabdevanje izazovnim vremenima i zato nikakve bojazni nema“, navela je Đedović na Instagramu.

Ona je podsetila da Janaf ponovo doprema sirovu naftu u Rafineriju u Pančevu, da proizvodnja počinje za nekoliko dana, dok će se evro dizel i benzin proizvedeni u Rafineriji na tržištu naći za manje od dve nedelje.

Ministarka je ocenila kao opasno širenje panike što, kako je navela, radi predsednik Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da goriva neće biti.

„Podsećam da je upravo pomenuti sa svojim stranačkim kolegama iz DS-a prodao, takoreći poklonio, NIS 2008.godine. Godinama kasnije, širi paniku i obmanjuje javnost!", naglasila je ministarka.

„Do tada, kao i do sada, nikakvih problema po građane neće biti u šta su i sami mogli da se uvere svih ovih meseci“, navela je Đedović.

