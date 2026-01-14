Pančevo raspisuje tender za izradu tehničke dokumentacije vredan 375 miliona dinara

Gradska uprava Pančeva objavila je prethodno obaveštenje o javnoj nabavci za usluge izrade tehničke dokumentacije za potrebe Grada Pančeva – okvirni sporazum, sa procenjenom vrednošću od 375 miliona dinara.

Predmet nabavke obuhvata izradu tehničke dokumentacije po pojedinačnim nalozima naručioca, kada se ukaže potreba, uključujući: konceptualna rešenja, idejna rešenja (IDR), idejne projekte (IDP), projekte za građevinsku dozvolu (PGD) i projekte za izvođenje radova (PZI), sa svim pratećim elaboratima i dokumentima neophodnim za pribavljanje saglasnosti nadležnih organa, uključujući i MUP kada je potrebna zaštita od požara.

Izrada dokumentacije obuhvata oblasti visokogradnje i niskogradnje, a sa izabranim izvršiocem biće potpisivan pojedinačni ugovor kojim će biti precizirani predmet, obim, rokovi i vrednost radova.

Planirani početak postupka javne nabavke zakazan je za 19. februar.

