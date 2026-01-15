Porodica dala pomen: 26 godina od ubistva Željka Ražnatovića

Danas se navršava 26 godina od ubistva Željka Ražnatovića, a kao i svake godine, porodica je izašla na groblje kako bi Arkanu dala pomen.

Svetlana Ceca Ražnatović došla je na groblje sa snajkom Bogdanom, a sa njima je i Veljkov najstariji sin Željko.

Sa porodicom Ražnatović na pomen je došla i Cecina sestra Lidija Ocokoljić. Porodica je na grobu položila posluženje.

Na pomen su, kao i svake godine, došli najbliži prijatelji Cece Ražnatović, kao i oni koji su se nekad družili sa pokojnim Željkom Ražnatovićem Arkanom.

Podsetimo, Arkan je imao 48 godina kada je ubijen. Bio je jedan od najpoznatijih svetskih paravojnih komandanata i jedan od najmoćnijih ljudi u regionu.

