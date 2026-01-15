Porodica dala pomen: 26 godina od ubistva Željka Ražnatovića
Danas se navršava 26 godina od ubistva Željka Ražnatovića, a kao i svake godine, porodica je izašla na groblje kako bi Arkanu dala pomen.
Svetlana Ceca Ražnatović došla je na groblje sa snajkom Bogdanom, a sa njima je i Veljkov najstariji sin Željko.
Sa porodicom Ražnatović na pomen je došla i Cecina sestra Lidija Ocokoljić. Porodica je na grobu položila posluženje.
Na pomen su, kao i svake godine, došli najbliži prijatelji Cece Ražnatović, kao i oni koji su se nekad družili sa pokojnim Željkom Ražnatovićem Arkanom.
Podsetimo, Arkan je imao 48 godina kada je ubijen. Bio je jedan od najpoznatijih svetskih paravojnih komandanata i jedan od najmoćnijih ljudi u regionu.
(Pančevac)