Uspešno prvo polugodište i velike investicije

Prvo polugodište školske 2025/2026. godine u Poljoprivredna škola Vršac proteklo je izuzetno uspešno, kako na obrazovnom, tako i na organizacionom i razvojnim planovima.

– Iza nas je veoma dinamično i uspešno prvo polugodište. Posebno smo ponosni na činjenicu da su naši učenici ostvarili zapažene rezultate na republičkom takmičenju iz oblasti poljoprivrede, čime smo još jednom potvrdili kvalitet nastave i stručnog rada nastavnika, ističe direktor Poljoprivredne škole Vršac Srđan Kliska za sajt Vršaconline.

Pored uspeha učenika, škola je tokom 2025. godine bila veoma aktivna i kada je reč o konkursima i projektima.

– Kroz različite konkurse obezbedili smo sredstva u ukupnom iznosu većem od 16 miliona dinara, dok je dodatnih 4 miliona dinara namenjeno nabavci novog traktora, što je od izuzetnog značaja za praktičnu nastavu i rad na školskim ekonomijama, naglašava direktor.

Veliki fokus stavljen je i na unapređenje infrastrukture.

– U 2026. godini planiramo značajna ulaganja u uređenje dvorišta, zasada i same zgrade škole. Cilj nam je da učenicima i zaposlenima obezbedimo još bolje uslove za rad i učenje, ali i da škola bude savremeno opremljena i funkcionalna, dodaje on.

Kada je reč o upisu, interesovanje učenika je bilo izuzetno.

– Tokom 2025. godine svi obrazovni profili su u potpunosti upisani, a otvorili smo i novo odeljenje. Posebno je veliko interesovanje za smer poljoprivredni tehničar, ali i za ostale obrazovne profile koje škola nudi, kaže direktor.

U drugom polugodištu akcenat će biti na praktičnoj nastavi, pripremama za nova takmičenja, kao i promociji škole u susret predstojećem upisu.

– Nastavljamo sa unapređenjem nastave, saradnjom sa lokalnom zajednicom i poljoprivrednim gazdinstvima, jer nam je cilj da učenici nakon završetka škole budu konkurentni i spremni za dalje školovanje ili rad, zaključuje direktor.

Poljoprivredna škola u Vršcu tako nastavlja da se razvija kao moderna obrazovna ustanova, oslonjena na znanje, praksu i kontinuirana ulaganja u budućnost svojih učenika.

