Jabula: Do krsta prvi stigao Predrag Krstić (18)

U Jabuci je ove godine po drugi put održano plivanje za Časni krst uoči Bogojavljenja. U tradicionalnom događaju učestvovalo je dvanaest plivača, a do krsta je prvi stigao osamnaestogodišnji Predrag Krstić. Organizator plivanja za Časni bogojavljenski krst je Crkvena opština u Jabuci uz veliki broj partnera i prijatelja, prenosi RTV Pančevo.

Najmlađi učesnik koji se osmelio da uđe u Tamiš imao je 14, a najstariji 56 godina. Zanimljivo je i to što se među hrabrim plivačima, po već drugi put, našla i jedna učesnica – petnaestogodišnja Miona Petrović.

Ovo je drugi put da se Plivanje za časni krst organizuje u Jabuci. Događaju su i ove godine prisustvovali brojni meštani, na radost učesnika i organizatora.

(Pančevac)