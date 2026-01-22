NP Sterija Vršac: Predstava „Jerma“ Federika Garsija Lorke 10. februara

Narodno pozorište Sterija, 10. februara, od 20 časova, u sklopu obeležavanja Dana pozorišta u Vršcu, predstavlja predstavu „Jerma“ Federika Garsija Lorke, koja je nastala kao praktični deo doktorskog rada Aleksandre Pejić na temu „Primena savremenih plesnih i flamenko tehnika u interpretaciji klasičnog dramskog teksta ‘Jerma’ Federika Garsija Lorke“ i koja je više puta osvajala nagrade na pozorišnim festivalima u inostranstvu.

O Jermi u interpretaciji Aleksandre Pejić

Ovo je univerzalna priča o rađanju, preživljavanju, opstanku, frustraciji, ljubavi i smrti. Huan i Jerma žive u ruralnom okruženju, u kompleksnom braku kom nedostaje iskrene komunikacije i potomstva. Pritisci sredine u kojoj žive i patrijarhalno vaspitanje čine životnu situaciju nepodnošljivom za oboje. Što više Jerma želi dete, to se Huan više udaljava od te ideje. Sve to vodi do tačke bez povratka, gde razgovora više nema – već se donose samo surove i konačne odluke.

Teme obrađene u ovom komadu izuzetno su relevantne za savremeno društvo. Nedostatak iskrene i otvorene komunikacije, izbori u vezi sa potomstvom, kao i motivi i želje koji stoje iza tih izbora, važni su problemi sa kojima se ljudi i dan-danas suočavaju.

Koncept predstave predstavlja mešavinu klasičnog dramskog komada i savremenog koreografskog pristupa. Predstava je zasnovana na španskom i flamenko folkloru, što izvođačima omogućava da koriste flamenko muziku i ples kao instrument u istraživanju i osvajanju snažnih emocija na sceni. Muziku uživo izvodi flamenko gitarista, što daje poseban ton atmosferi predstave. Ceo komad je emocionalno zgusnut, intenzivan i ostavlja publiku bez daha.

Kombinacija izgovorene reči i plesa publici pruža mogućnost da se slobodno i emotivno poveže sa sadržajem predstave. Flamenko muzika i koreografisani delovi privlače pažnju na drugačiji, sirovi način. Takođe, univerzalni jezik plesa omogućava i onima, koji ne govore jezik, da se povežu sa emocionalnim tokom likova i da isprate dramski zaplet od početka do kraja.

Lorkin poetski stil je i dalje vrlo savremen i aktuelan, jer se bavi osetljivim temama kao što su odrastanje u patrijarhatu.

