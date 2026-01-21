Obuka kandidata iz građanstva za podoficire

U Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ u Pančevu u toku je šestomesečno osposobljavanje lica iz građanstva za dužnosti podoficira Vojske Srbije

Polaznici kursa rešavaju zadatke iz oblasti strojeve, vatrene, taktičke i fizičke obuke, kao i vojne topografije, metodski se osposobljavajući za komandovanje timom, grupom i odeljenjem, kao i za izvođenje obuke vojnika na služenju vojnog roka i budućih kandidata za podoficire.

Komandir instruktorskog tima u Centru za obuku i usavršavanje podoficira potporučnik Veljko Veselinović kaže da je cilj kursa usvajanje osnovnih znanja za prve podoficirske dužnosti, ali i osposobljavanje za rukovanje najsavremenijem sredstvima koja su na upotrebi u Vojsci Srbije.

— Prvi modul traje tri sedmice i predviđen je da osposobi kandidate za obavljanje osnovnih vojničkih dužnosti. Drugi modul traje pet sedmica i predviđen je da osposobi kandidate za komandovanje grupom, odnosno za vršenje uloge komandira streljačkog odeljenja. Treći modul je koncipiran da traje sedamnaest sedmica i predviđa da osposobi kandidate za vršenje njihovih specijalističkih dužnosti, kao vodnika, odnosno najmlađeg podoficira Vojske Srbije — izjavio je potporučnik Veselinović.

Slušalac Stefan Marković napominje da ga je na kurs za podoficire privukla želja da postane pripadnik Vojske Srbije, ali i prilika da postane podoficir nakon intenzivne obuke koja zahteva ne samo dobru fizičku pripremu, već i izuzetnu motivaciju prilikom polaganja teorijskih ispita.

— Meni je lično najzanimljivija topografija, pošto sam s njom imao kontakt i kao planinar, a imam i određena predznanja koja sam spreman da podelim sa svojim „klasićima“ — izjavio je slušalac Marković.

Danijela Tomić, takođe slušalac kursa, kaže da se za vojni poziv odlučila iz želje da se oduži svojoj državi, a kurs za podoficire vidi kao šansu da ostvari svoj životni san, odnosno da postane podoficir Vojske Srbije.

Kandidate nakon uspešno savladane druge faze obučavanja očekuje specijalistička obuka u centrima za obuku i jedinicima Vojske Srbije, zaključno sa stažiranjem na odgovarajućim formacijskim radnim mestima, na kojima će u praksi primeniti stečena teorijska znanja. Oni koji uspešno savladaju sve planirane sadržaje tokom osposobljavanja biće promovisani u čin vodnika i tako stupiti u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

(Pančevac)