Sadnja novog drveća i briga o gradskom zelenilu

Danilo Bjelica, direktor Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo Pančevo, u intervujuu za e Pančevo, osvrnuo se na proteklu 2025. godinu, a potom je najavio i planove za tekuću 2026. godinu.

Kako generalno ocenjujete proteklu godinu, posebno sa stanovišta najvažnijih aktivnosti JKP „Zelenilo“ za građane i njihovo prirodno okruženje?

Protekla 2025.godina nije bila laka kada je u pitanju podizanje i održavanje zelenih površina, suočili smo se sa sušnim periodima godine i danima u kojima su vremenski uslovi izazvali štete na biljnom materijalu. Neke vrste drveća suše se usled klimatskih promena iz kojih razloga se orjentišemo na sadnju drugih vrsta koje su prilagođenije vladajućim uslovima sredine.

JKP„Zelenilo“ je i prošle godine radilo na proširenju kapaciteta grobalja kako bismo obezbedili nesmetano funkcionisanje istih.

Borba protiv korovske invanzivne vrste ambrozije nastavljena je i prethodne godine. Ono što nam je važno jeste da je pojava ambrozije u cvetu na uređenim javnim zelenim površinama grada svedena zaista na minimum.

Takođe, nastavili smo sa sadnjom drveća u vetrozaštitnim pojasevima na prilazima gradu – vetrozaštitnim pojasevima koji su nam od izuzetnog značaja kako u ovim snežnim danima kada sprečavaju nanose na putevima, tako i u letnjim periodima kada štite putnike od insolacije i olakšavaju uslove vožnje.

Park prirode Ponjavica održavamo i čuvamo kao i prethodnih godina, čuvari prirode su dežurni svakodnevno, obilaze teren, kontrolišu aktivnosti pecaroša i stanovništva uopšte. Osim uklanjanja invanzivne vegetacije radili smo na poribljavanju, čišćenju, košenju podvodne vegetacije…

Šta je to posebno urađeno čime ste najzadovoljniji?

Zadovoljni smo što smo uspeli da očuvamo nivo održavanja zelenih površina u gradu.

Košenje trave je prioritet JKP „Zelenilo“, posebno u prolećnim mesecima kada je njen rast izuzetno intenzivan. Zadovoljni smo i cvetnim rondelama koje su prošle godine krasile zelene površine, sa preko 50.000 komada rasada različitih vrsta posađenih u cvetnjacima. Osim jedno i dvogodišnjih cvetnih vrsta izuzetno su se lepo razbokorile ukrasne trave i perene koje cvetnjacima daju egzotičan ton.

Park Narodna bašta je najveći i najuređeniji park ali je njegova obnova bila pre skoro dvadeset godina, tako da je održavanje najvažnija stavka, lako je kada je sve novo, ali mi se trudimo da održimo nivo kvaliteta sadžaja na pristojnom nivou svake godine. Zbog toga ulažemo u mobilijar, biljni materijal, podloge za igrališta od gume itd.

Šta kažu brojke kada su u pitanju nova stabla i novi projekti?

JKP“Zelenilo“ Pančevo svake sezone sadnje jesen-proleće posadi oko 3.000 novih stabala u gradskoj sredini što je bio slučaj i u prethodnoj godini. Osim ovih stabala na broju se svake godine nađe i oko 250 kom. u zelenom zaštitnom pojasu „Topola“, zatim oko 300 kom u vetrozaštitnim pojasevima. Planiramo da i ove godine konkurišemo na javnim konkursima koji omogućavaju uređenje zelenih površina i sadnju drveća.

Koji su to posebni prioriteti u radu JKP „Zelenilo“ i kako ste zadovoljni rezultatima na njihovom ostvarenju?

Prioriteti JKP“Zelenilo“ jesu da očuvamo i unapredimo stanje postojećih javnih zelenih površina i grobalja, obnavljanje mehanizacije koja je vremešna i očuvanje kvalifikovane radne snage.

Kakvi su planovi u ovoj, 2026. godini?

U 2026.godini planiramo da poboljšamo kvalitet usluga koje se tiču održavanja javnih zelenih površina kroz nabavku nove mehanizacije i obuke radnika. Zatim, očekuje nas nastavak digitalizacije grobalja koja nam je veoma važna posebno kada su stara groblja u pitanju. To će nam olakšati upravljanje podacima i jednostavnije snalaženje na terenu. Takođe, nastavićemo i sa proširenjem kapaciteta na Novom groblju, uređenjem staza i zelenila grobalja.

Ulaganja nas očekuju i na polju zaštite životne sredine, planiramo nabavku i postavljanje video nadzora na delu zaštićenog područja parka prirode Ponjavica koji će nam omogućiti monitoring zaštićenih vrsta ptica. Zatim očekuje nas suzbijanje invanzivnih vrsta biljaka i riba u parku prirode, poribljavanje, obnavljanje parkovskog mobilijara itd.

Kako ocenjujete podršku lokalne samouprave i u čemu je ona posebno istaknuta?

Lokalna samouprava prati potrebe stanovništva i u skladu sa tim finansira određene grupe radova prema prioritetima. Naša saradnja sa lokalnom samouravom je veoma dobra, imamo stalnu komunikaciju koja nam omogućava da predočimo koje su potrebe iz našeg domena delatnosti i imamo punu podršku gradskih vlasti i administracije. Takođe, JKP „Zelenilo“ prati u okviru svojih mogućnosti sve gradske investicije, učestvuje aktivno u organizaciji gradskih manifestacija i slično.

Šta biste poručili građanima kada je u pitanju, da kažemo, zelenilo grada Pančeva i naseljenih mesta?

Veliki broj sugrađana ima afiniteta prema lepo uređenim zelenim površinama, što se ogleda u njihovom interesovanju prilikom uređenja i željom da u tome učestvuju. Ono što je veliki problem u gradu je parkiranje na javnim zelenim površinama koje je rezultiralo uništavanjem travnjaka, lomljenjem sadnica drveća, raznošenjem zemlje po stazama i kolovozima. Svesni smo da broj parking mesta ne prati razvoj grada, međutim parkiranje na javnim zelenim površinama ne može biti rešenje.

