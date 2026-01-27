Vršac: Održana Svetosavska akademija

Tradicionalna Svetosavska akademija održana u prepunoj sali Narodnog pozorišta „Sterija“ u Vršcu.

„Sveti Sava, kao utemeljivač srpske prosvete, prvi učitelj i duhovni putokaz, ostavio nam je trajno nasleđe koje nas i danas obavezuje. Njegova misao o obrazovanju nije bila samo prenos znanja, već vaspitanje ličnosti — čoveka koji misli, oseća, poštuje i služi zajednici. Upravo u tome leži suština svetosavlja i njegov neprolazni značaj za srpsko obrazovanje, rekla je rekla je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović i nastavila:

„U ime Grada Vršca i u svoje lično ime, želim da uputim najiskrenije čestititke ovogodišnjim dobitnicama nagrade „Nikola Brašovan“ — pedagogu Osnovne škole Olga Petrov Radišić, Veri Bućinac i profesorki Muzičke škole „Josif Marinković“ Nataši Milosavljević, koje su za ovo priznanje predložene od strane svojih kolega, a upravo ta činjenica da priznanje dolazi iz redova struke daje mu posebnu težinu i vrednost. Njihov rad, znanje i posvećenost prepoznati su u kolektivima u kojima deluju, a ove nagrade predstavljaju iskrenu zahvalnost profesionalne zajednice i generacija učenika koje su svojim radom usmeravale i inspirisale. Takođe, želim da uputim zahvalnost Osnovnoj školi „Jovan Sterija Popović“ na trudu, posvećenosti i pažljivo pripremljenom programu kojim će nas večeras voditi kroz Svetosavsku akademiju i podsetiti da škola nije samo mesto učenja, već i prostor kulture, stvaralaštva i negovanja vrednosti“.

Tradicionalna Svetosavska akademija održana je u prisustvu brojnih prosvetnih radnika, učenika, roditelja i gostiju, a u duhu negovanja svetosavskih vrednosti, znanja, vaspitanja i zajedništva.

Svečanost je počela intoniranjem himne Svetom Savi „Uskliknimo s ljubavlju“ u izvođenju hora Muzičke škole „Josif Marinković“. Domaćin ovogodišnje Svetosavske akademije bila je Osnovna škola „Jovan Sterija Popović“, a sve prisutne na samom početku pozdravila je direktorka škole Višnja Manojlović, poželevši dobrodošlicu i ukazavši na značaj Svetog Save kao trajnog uzora u obrazovanju i vaspitanju.

Svečanost je upotpunjena prisustvom Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa vršačkog i Mitropolita banatskog gospodina Nikanora, koji se prisutnima obratio nadahnutom pastirskom besedom. U svojoj besedi, mitropolit je govorio o svetosavskom putu vere, trpljenja i služenja bližnjem, uputivši poruke mira, odgovornosti i duhovne snage, a potom je svima prisutnima podelio arhipastirski blagoslov.

U nastavku akademije, nagrade „Nikola Brašovan“, koje Grad Vršac dodeljuje za izuzetan doprinos u oblasti obrazovanja i vaspitanja dodelila je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović.

