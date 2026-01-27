Prvi dizel iz Pančeva stigao na pumpe

Dolovačka deca pisala i crtala u slavu Svetog Save
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su od danas na pumpama širom Srbije prve količine evro dizela proizvedene u Rafineriji u Pančevu nakon ponovnog pokretanja prerade sirove nafte.
– Kao što smo obećali, na pumpama širom Srbije od danas su prve količine evro dizela proizvedene u Rafineriji u Pančevu posle ponovonog pokretanja proizvodnje! – objavila je Đedović Handanović na svom Instragam nalogu.
Kako je navela, ponosna je što građani skoro 100 dana nisu osetili posledice sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) i što snabdevanje gorivom nijednog trenutka nije bilo prekinuto, zahvaljujući napornom radu kolega iz Vlade Srbije i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
AUD
68.42 RSD
BAM
60.03 RSD
CAD
72.32 RSD
CHF
127.28 RSD
EUR
117.40 RSD
GBP
135.21 RSD
SEK
11.12 RSD
USD
98.93 RSD
Vojna svečanost povodom Dana 72. brigade za specijalne operacije, koji se obeležava 27. januara u spomen na prvi uspešno realizovan borbeni zadatak jedinice, održana je danas u kasarni „Rastko Nemanjić“ u Pančevu.
Veslački klub „Tamiš“ uspešno organizovao humanitarni još jedan krug oko Gradske šume. "Imali neverovatnih 320 učesnika", kaže predsednik i trener kluba Ognjen Matijević.
