Prvi dizel iz Pančeva stigao na pumpe

Na pumpama širom Srbije od danas su prve količine evro dizela proizvedene u Rafineriji u Pančevu posle ponovonog pokretanja proizvodnje, objavila je Đedović Handanović

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su od danas na pumpama širom Srbije prve količine evro dizela proizvedene u Rafineriji u Pančevu nakon ponovnog pokretanja prerade sirove nafte.

– Kao što smo obećali, na pumpama širom Srbije od danas su prve količine evro dizela proizvedene u Rafineriji u Pančevu posle ponovonog pokretanja proizvodnje! – objavila je Đedović Handanović na svom Instragam nalogu.

Kako je navela, ponosna je što građani skoro 100 dana nisu osetili posledice sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) i što snabdevanje gorivom nijednog trenutka nije bilo prekinuto, zahvaljujući napornom radu kolega iz Vlade Srbije i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

(Pančevac))