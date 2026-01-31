Veliko interesovanje za akciju „Svoj na svome“ u Debeljači

U okviru kampanja “Svoj na svome” usluga pomoći pri rešavanju imovinsko-pravnih pitanja bila je dostupna i u Mesnoj zajednici Debeljača, a interesovanje građana bilo je veliko, što potvrđuje potrebu za ovakvim vidom direktne podrške na teranu.

Predstavnik Odeljenja za urbanizam, Tibor Šoš, odgovarao je na sva pitanja građana i zlazio u susret meštanima u vezi sa postupkom upisa I provere vlasništva nad nepokretnostima. Poseban značaj imala je činjenica da su informacije bile dostupne i na mađarskom jeziku, što je građanima znatno olakšalo razumevanje procedure, prenosi RTV Kovačica.

Kako je istaknuto, savet svim građanima znatno olakšalo razumevanje procedure.

Kako je istaknuto, savet svim građanima je da provere stanje svoje dokumentacije kako bi bili sigurni da je sve u skladu sa zakonom i izbegli eventualne probleme u budućnosti.

(RTV Kovačica)