Novembarski laureati: OŠ „4. oktobar”

Tokom 2025, kao i zahvaljujući kontinuiranom radu, prema oceni trinaestočlanog žirija za izbor dobitnika Novembarske nagrade, posebno su se istakle dve ustanove, naša sugrađanka i dvojica sugrađana: za uspehe u sferi prosvete dobitnica priznanja je OŠ „4. oktobar” iz Glogonja

O glogonjskoj osnovnoj školi „4. oktobar” razgovarali smo s direktorom te ustanove Draganom Janjićem. Rekao je da Glogonj ima dugu istoriju obrazovanja: prema relevantnim istorijskim izvorima, prvi put se na području Glogonja škola pominje 1778. kao Trivijalna četna škola. Prva državna škola u Glogonju osnovana je 1828, a nastava se odvijala na nemačkom i rumunskom. Janjić kaže:

– OŠ „4. oktobar” u Glogonju osnovana je odlukom SO Pančevo decembra 1966. Nastava se odvija na srpskom jeziku. Škola obavlja i delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a osim pripremnog predškolskog programa, od školske 2011/12. godine započela je i vaspitno-obrazovni rad s decom uzrasta od tri godine do pet i po godina. Uprkos malom broju učenika, naša škola redovno učestvuje na takmičenjima, a naši učenici iz godine u godinu postižu zapažene rezultate. Veliki broj naših učenika pokazuje interesovanje za sport, a mnogi se aktivno bave fudbalom.

Učenici glogonjske škole uspešni su i u drugim oblastima kao što su muzika, folklor, nemački jezik, srpski jezik i književnost…

– Ponosni smo na marljivost, talente i postignuća naših učenika, koji šalju pozitivnu sliku o našoj školi i potvrđuju naša nastojanja da iz godine u godinu unapređujemo kvalitet obrazovno-vaspitnog rada. Škola je realizovala brojne važne projekte među kojima bih izdvojio: „Aktivan letnji raspust”, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za omladinu i sport; projekat prevencije ranog napuštanja školovanja „Uz malu pomoć prijatelja”, uz podršku Grada Pančeva i Evropske unije; program „Veštine za adolescenciju”, koji ima za cilj jačanje otpornosti učenika na rizična ponašanja razvojem veština za prevladavanje stresnih situacija, kao i prepoznavanje i regulaciju emocija; partnerstvo sa Udruženjem žena „Glogonjke” u projektu promovisanja istaknutih ličnosti Glogonja koje su svojim obrazovanjem, trudom i kreativnošću postigle zapažene rezultate u različitim oblastima – navodi direktor škole.

Tokom 2025. godine učenici glogonjske škole, uz mentorstvo nastavnice biologije, bili su najuspešniji u akciji „Sakupi i uštedi – vredi”, u organizaciji Sekretarijata za zaštitu životne sredine GU Pančevo.

Učenički parlament svake godine organizuje humanitarne akcije „Čepom mi pomažemo” i „Drug drugu”. Parlamentarci učestvuju u organizaciji svih manifestacija u školi, od kojih se izdvajaju „Dečja nedelja”, Dan škole, „Dan roze majica”, „Dan zamene uloga”, kao i školski bioskop, koji osim edukativnog i zabavnog, ima i humanitarni karakter: ulaznica za bioskop je u vidu donacije školskog pribora, pribora za higijenu, igračaka, obuće i garderobe.

– Nastojimo da kod učenika podstičemo odgovoran odnos prema zdravlju i životnoj sredini i nekoliko puta u toku godine organizujemo akcije uređenja školskog dvorišta i okoline. Obezbeđivanjem školskog prostora i preventivnim aktivnostima želimo da školu učinimo bezbednim mestom za odrastanje. Škola je uz podršku resornog ministarstva i Pokrajinskog sekretarijata opremljena savremenim nastavnim sredstvima. Kompanija NIS je u okviru programa „Zajednici – zajedno” dvaput finansirala uređenje učionica, zamenu prozora u jednoj od školskih zgrada i opremanje prostora digitalnom opremom. Uz podršku grada, zamenjen je krov u jednoj od zgrada, postavljen je ulaz u školu namenjen učenicima i roditeljima, a ove godine se završava ograđivanje dela školskog dvorišta i postavka sportskih tribina – objasnio je Janjić.

Škola je organizator brojnih kulturnih i sportskih događaja, učesnik u različitim manifestacijama i partner lokalne zajednice u brojnim aktivnostima, a ima i dobru saradnju sa svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Pančeva. Nastavnici stalnim stručnim usavršavanjem i posvećenošću napretku učenika imaju najvažniju ulogu u unapređenju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

– Ističem izuzetno dobru međusobnu saradnju svih zaposlenih, kao i s roditeljima i učenicima u cilju stvaranja bezbednog i podsticajnog okruženja za odrastanje i obrazovanje naših učenika. Roditelji predškolaca učestvuju u uređenju prostora i obeležavanju značajnih praznika. Savet roditelja naše škole podneo je inicijativu za dobijanje ovog prestižnog priznanja Grada Pančeva. U ime svih zaposlenih ističem da ćemo nastojati da i ubuduće imamo partnerski odnos s roditeljima u cilju dobrobiti sve naše dece i učenika – zaključio je Dragan Janjić.

(Pančevac / S. Trajković)

