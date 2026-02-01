Krv je život: Akcije dobrovoljnog davanja krvi

Crveni krst Pančevo, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi ponedeljkom i sredom od 9 do 12 časova, a poslednje srede u mesecu od 13 do 17 časova. Zbog nedovoljnih rezervi krvi, u planu su i akcije po srednjim školama.

Podsećajući da postoji stalna potreba za svim krvnim grupama, a da su pojedine često u kritično smanjenim količinama, sekretarka Crvenog krsta Pančevo, Milica Todorović, pozvala je sve stalne i nove davaoce da se uključe u akcije dobrovoljnog davanja krvi.

Trenutna situacija pokazuje ozbiljan deficit pojedinih krvnih grupa.

Iako postoje redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi, zbog stalnih potreba planirane su i nove akcije u srednjim školama.

Crveni krst se rukovodi principima dobrovoljnosti, anonimnosti, neplaćenosti i solidarnosti, promovišući ideju da krv treba da bude dostupna svima kojima je potrebna i da dolazi isključivo od dobrovoljnih davalaca. Krv je uvek dragocena i svakog trenutka može nekome spasiti život.

(Pančevac)