Kovačički bal okuplja i čuva tradiciju slovačke zajednice

Bal Mesnog odbora Matice slovačke u Kovačici organizuje se od 2000. godine. Restoran “Crveno vino” bio je poslednjeg dana januara ispunjen do poslednjeg mesta – 180 posetilaca.

Osim Kovačičana balu su prisustvovali i gosti iz Padine, Hajdučice, Aradca, Janošika, Bačke Palanke i Stare Pazove.

Među gostima bile su i žene iz pevačke grupe “Kovačičanke” Memorijalnog centra “Dr Janko Buljik”. Manifestaciju su otvorili spletom slovačkih narodnih pesama i himnom MS – “Kovačičanke”.

Reči dobrodošlice je uputila Anjička Halupova, predsednica MO MS. Bal Matice slovačke svečano je otvorio Juraj Červenak, predsednik Matice slovačke u Srbiji. U izjavi za RTV Kovačica čelnik važne institucije za Slovake u Srbiji, rekao je da je impresioniran ovim događajem u Kovačici.

