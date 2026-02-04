Slavile crveno-bele: Kuglašice iz Padine i Debeljače odigrali uzbudljiv derbi

Specijalni sud: Selaković se izjasnio da nije kriv
12:05
04.02.2026
Počeo je prolećni deo šampionata u Prvoj ligi Srbije – grupa Vojvodina za kuglašice. U prvom prolećnom tačnije osmom prvenstvenom kolu sastale su se u Padini kuglašice Doline i Spartaka iz Debeljače,prenosi RTV Kovačica.
Crveno-bele su opravdale ulogu favorita, slavile su sa 5:3 u gostima.
Prvoplasirane spartanke posle prvog dela prvenstva bi se sa šampionskom titulom plasirale u Super ligu Srbije, gde se već nalazi Slavija iz Kovačice.
Dolina iz Padine je od formiranja kluba na kraju sezone iz godine u godinu sve bolja: po plasmanu, po bodovima i po oborenim čunjevima.
Meč je sudila Zita Tokai, koja je trenirala Kovačicu, Padinu a sada je trener Spartaka iz Debeljače a ujedno je i selektor ženske kadetske i pionirske reprezentacije Srbije. Za naš program pričaju selektorka Zita Tokai, kapitenka Doline Marija Ljavroš, kao i Janoš Alfeldi, predsednik Spartaka.
(Pančevac/RTV Kovačica)