Slavile crveno-bele: Kuglašice iz Padine i Debeljače odigrali uzbudljiv derbi

Počeo je prolećni deo šampionata u Prvoj ligi Srbije – grupa Vojvodina za kuglašice. U prvom prolećnom tačnije osmom prvenstvenom kolu sastale su se u Padini kuglašice Doline i Spartaka iz Debeljače,prenosi RTV Kovačica.

Crveno-bele su opravdale ulogu favorita, slavile su sa 5:3 u gostima.

Prvoplasirane spartanke posle prvog dela prvenstva bi se sa šampionskom titulom plasirale u Super ligu Srbije, gde se već nalazi Slavija iz Kovačice.

Dolina iz Padine je od formiranja kluba na kraju sezone iz godine u godinu sve bolja: po plasmanu, po bodovima i po oborenim čunjevima.

Meč je sudila Zita Tokai, koja je trenirala Kovačicu, Padinu a sada je trener Spartaka iz Debeljače a ujedno je i selektor ženske kadetske i pionirske reprezentacije Srbije. Za naš program pričaju selektorka Zita Tokai, kapitenka Doline Marija Ljavroš, kao i Janoš Alfeldi, predsednik Spartaka.

(Pančevac/RTV Kovačica)