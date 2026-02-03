Spartakovi pioniri odlični na Prvenstvu Srbije za starije juniore

OPOVO – Spartakovi pioniri učestvovali su na Prvenstvu Srbije za starije juniore u beogrdskoj atletskoj dvorani, a cilj je bio istrčati dobar rezultat i spremiti se što bolje za predstojeća pionirska takmičenja (prvenstva Beograda, Vojvodine i Srbije).

Odličan je bio Nikola Krivokuća u trci na 200m, gde je oborio svoj lični rekors za 30 stotinki i sada iznosi 25,66. Filip Poledica je nastupio u trci na 800m, koju je taktički istrčao onako kako se dogovorio sa svojim trenerom, istrčao je lični rekord 2:19,96, ali nažalost rezultat nije priznat i Filip je diskvalifikovan jer je ušao ranije u prvu stazu, neposredno pre mesta koje je predviđeno za to. Milana Milovanov je nastupila u trci na 800m i ostvarila rezultat od 3:20,84. Milana je bila bolesna pre samog takmičenja, ali uspela je da se oporavi i nastupi na državnom prvenstvu, prenosi Glas Opova.

„Naše starije pionire očekuje u subotu Prvenstvo Beograda, a u nedelju Prvenstvo Vojvodine u Novom Sadu, istog dana mlađe pionire očekuje Prvenstvo Beograda“, najavio je bogat atletski vikend trener opovačkog Spartaka Nemanja Stojanović.

(Glas Opova)