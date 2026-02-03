Oglasila se Petrohemija u Pančevu

Iz Petrohemije su upozorili da su tokom startnih aktivnosti u fabrici Etilen uobičajene pojave poput pojačane buke, dima i intenzivnijeg plamena na baklji

U HIP-Petrohemiji u Pančevu počele su predstartne aktivnosti radi ponovnog pokretanja proizvodnih postrojenja, a početak rada planiran je za 5. februar, saopštila je danas ta kompanija.

Kako se navodi, proces restartovanja Petrohemije, nakon dvomesečne obustave izazvane prekidom rada Rafinerije nafte u Pančevu, odvija se planiranom dinamikom i u skladu sa internim procedurama, kao i najvišim ekološkim i bezbednosnim standardima.

Iz Petrohemije su upozorili da su tokom startnih aktivnosti u fabrici Etilen uobičajene pojave poput pojačane buke, dima i intenzivnijeg plamena na baklji, što se može očekivati u periodu od 5. do 8. februara.

Start proizvodnje u Fabrici sintetičkog kaučuka u Elemiru, kako je najavljeno, očekuje se nakon 17. februara.

Tokom perioda zastoja, prema saopštenju, realizovane su planirane remontne aktivnosti sa ciljem povećanja pouzdanosti i stabilnosti rada postrojenja.

U Petrohemiji navode i da dinamika proizvodnje zavisi od dostupnih količina primarnog benzina iz Rafinerije nafte Pančevo, kao i od pronalaženja dugoročno održivog rešenja koje bi omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije NIS.