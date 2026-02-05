Studenti, prijavite se za nadoknadu troškova prevoza

Pravo na regres mogu ostvariti studenti koji imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva, studiraju na teret budžeta i nemaju status zaposlenog lica, a svakodnevno putuju do ustanove visokog obrazovanja.

Raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za regresiranje troškova prevoza studentima za period od januara do juna 2026. godine.

Pravo na regres mogu ostvariti studenti koji imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva, studiraju na teret budžeta i nemaju status zaposlenog lica, a svakodnevno putuju od mesta stanovanja do ustanove visokog obrazovanja.

Uslov je i da studenti nisu korisnici smeštaja u studentskim domovima, kao ni korisnici studentskih stipendija ili kredita koje dodeljuju ministarstva, Pokrajinska vlada, lokalne samouprave, fondovi, preduzeća ili druge organizacije.

Studenti koji prijave da svakodnevno putuju na relaciji dužoj od 100 kilometara u jednom pravcu, uz zahtev treba da dostave i kopiju mesečne karte na svoje ime za navedenu relaciju.

Ostvareno pravo na regresiranje troškova prevoza važi do kraja letnjeg semestra, a regres će se vršiti od 1. januara do kraja letnjeg semestra.

Dodatne informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 20 u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, ili pozivanjem na broj telefona: 013/308-847, a više detalja možete pročitati ovde

(Pančevac)