Dođite na književno veče u kafiću „Zvuci srca“

Književni klub „Gornji grad“ pokrenuo je inicijativu humanitarnih književnih večeri u prostorijama pančevačkog radnog centra i kafića „Zvuci srca“. Susreti se organizuju svakog utorka, sa ciljem da se prikupe sredstva za decu sa smetanjama u razvoju i okupe ljubitelji lepe reči iz Pančeva i šire.

Svakog utorka od 18 sati Radni centar i kafić „Zvuci srca“ u Pančevu postaje dom poezije, pesme i prijateljstva. Baš u tom terminu u ovom lepom ambijentu okupljaju se lokalni ljubitelji lepe reči – članovi Književnog kluba „Gornji grad, ali i brojni njihovi prijatelji – da porazgovaraju, razmene koji stih, pa čak i zapevaju.

Inicijativa da se u Zvucima srca organizuju humanitarne književne večeri izrodila se krajem prošle godine, a kad se humanost i kultura ujedine – rezultati ne izostaju. Vrata kafića ostaju otvorena za sve dobre ljude i dobre ideje.

Prošla godina bila je više nego uspešna za Književni klub, navodi predsednica i osnivač ovog udruženja, Biljana Vidović.

Ovonedeljno druženje proteklo je u izvornoj pesmi i dobrim starim rok hitovima, stihovima, aforizmima, lepim mislima, uz sjajnu uslugu osoblja kafića. Svi koji i sami žele da veče provedu u toplom ambijentu i prijateljskom okruženju pozvani su da se pridruže svakog utorka, poručuju članovi Književnog kluba.

