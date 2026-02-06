Svoj na svome: Uprave u Južnom Banatu rade i za vikend

Zbog velikog interesovanja za podnošenje prijava za upis objekata i prava na nepokretnostima, rok za podnošenje prijava produžen za dodatna tri dana i ističe 8. februara 2026. godine u 00.00 časova, saopštila je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.

Sve prijave koje putem sistema „Svoj na svome“ budu podnete do ponoći 8. februara 2026. godine smatraće se blagovremenim, bez obaveze dostavljanja dokaza o sprečenosti za podnošenje.

Gradska uprava Pančevo obaveštava građane da će pomoć za podnošenje prijava pružati Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj u kancelarijama 606, 607, 613 i 614 u subotu 7. februara i nedelju 8. februara, u periodu od 8 do 16 časova.

Opštinska uprava Opovo obezbediće rad punktova za prijem zahteva zainteresovanih građana za upis prava svojine na objektima po sledećem rasporedu:

– u subotu 7 februara od 8 do 14 časova na pisarnici Opštinske uprave Opovo

– u nedelju 8. februara od 8 do 14 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam (zgrada u dvorištu Opštinske uprave opštine Opovo).

Opština Kovačica je u cilju omogućavanja blagovremenog i efikasnog podnošenja prijava, organizovala produženo radno vreme za pomoć u vezi sa podnošenjem prijave u zgradi Opštinske uprave.

Tehnička služba OU Kovačica radiće:

– u petak po redovnom radnom vremenu,

– u subotu 7. februara i u nedelju 8. februara od 9 do 16 časova.

Zbog svega navedenog i velikog interesovanja građana opštine Kovin, radno vreme Službe za upis svojine u Opštinskoj upravi Kovin biće od 8.00 do 15.00 časova u petak, 6. februara, kao i tokom vikenda, 7. i 8. februara, u vremenu od 9.00 do 15.00 časova.

(Pančevac)