Veterani KK Dinamo obeležili 60 godina od osnivanja

U prilog tome da se bavljenje sportom višestruko isplati, govori i jedno prilično nesvakidašnje okupljanje, a reč je o veteranima Karate kluba „Dinamo”, koji po tradiciji neguju viđanje, bolje reći druženje kada uz mnogo emocija i osmeha razmenjuju verovatno najlepše uspomene iz

života.

A te lepote života uglavnom su povezane za to mladalačko doba bavljenja sportom.

I oni ne samo da su nekada trenirali tada novu istočnjačku veštinu koja je tih godina osvajala svet i samim tim bili njeni rodonačelnici već su i osnovali izuzetno ugledni sportski kolektiv.

Jer Karate klub „Dinamo” predstavljao je ponos ovog grada, iznedrivši mnogo uspešnih članova koji su pronosili slavu kao šampioni države pa i sveta.

Pored svih tih uspeha, njih je ovaj borilački, ali nadasve viteški sport naučio i mnogim pravim ljudskim vrednostima.

A ne treba ni trošiti reči koliko je tako zdrav duh bio zasnovan na zdravom telu.

To se dalo videti i na nedavnom okupljanju, kada se desetak pomenutih asova i osnivača družilo u jednom gradskom restoranu.

Međutim, ovog puta to je bilo od posebnog značaja, jer je u oktobru prošle godine navršeno 60 godina od osnivanja jednog od najuspešnijih karate klubova u okruženju.

A najveća draž tog druženja bila je u tome što su svi prisutni bukvalno bili članovi tadašnje prve ekipe, kada je osnovan Karate klub „Dinamo”, izuzev, nažalost, njihovih preminulih drugova Milorada Brkića, Branka Stanojevića i Vladana Pajkovića, kao i legendarnog trenera doktora Vladimira Vave Jorge.

U tom duhu je i započet ovaj skup: odavanjem pošte saborcima i vrsnom učitelju karatea.

Nakon toga su se okupljeni prisećali zajedničkih dogodovština u domenu sporta, druženja i života uopšte.

Vredi istaći i da su obeležavanju jubileja od osnivanja čuvenog kluba prisustvovali Đura Marović Bici, Branislav Obradović, Slobodan Aleksić Bobanče, Dušan Marinković Mare, Bane Mišić, Nenad Arsić Arsa, Petar Pančevac Pančo i njegova supruga Ljiljana, kao i braća Naumović – Aleksandar i Petar.

A upravo ovaj poslednji, Petar Naumović, bio je i najmlađi među njima, i ne samo među njima već i u celoj ondašnjoj velikoj državi.

– Imao sam tu sreću da budem najmlađi karatista u Jugoslaviji kada je taj sport osnovan, bio sam deo te ekipe kao dete i doživeo sve te lepe trenutke. I bilo je divno svega toga se prisetiti i podeliti sve to s prijateljima i saborcima. Moram da istaknem da su se svi rado odazvali, a jedino nam je nedostajao Milan Niškanović, koji je bio opravdano sprečen. Naravno, pričali smo, kao i uvek, o dogodovštinama koje su nam se neizbrisivo urezale u memoriju i s velikim ushićenjem osvežavali ono što je poneko od nas zaboravio – navodi Petar.

Prema njegovim rečima, Karate klub „Dinamo” osnovan je na inicijativu Vladimira Vave Jorge.

– Najpre je osnovana sekcija u DTV-u „Partizan” kod pokojnog Steve Kovačkog, koja je funkcionisala izvesno vreme dok se nije proširilo interesovanje za taj novi sport u gradu. Moram da istaknem da je u to vreme zaista bilo popularno baviti se sportom. Kada je reč o borilačkim sportovima, boks i rvanje su bili neprikosnoveni u Pančevu, dok se džudo pojavio malo ranije od nas. Međutim, kada je karate stigao u grad, svima je to bilo interesantno. Nekako baš u to vreme pojavili su se oni prvi filmovi o Džejmsu Bondu, sa onim čuvenim sečkama šakom koje je udarao agent 007, pa je sve to zajedno privuklo veliku pažnju – ističe ovaj karatista, koji je bio i šampion države.

Pomenutom zgodom prisećalo se tih prvih dana i kako su oni proticali.

– Interesantno je i što smo mi sve što nam je bilo neophodno maltene sami pravili, od rekvizita poput makivara i suspenzora do razne druge opreme. Kimona smo šili od čaršava ili šta je već ko imao. Jednostavno, snalazili smo se kako smo znali i umeli, a recimo moja tadašnja devojka, a sadašnja supruga Snežana, bila je idejni tvorac grba, u čiji centar je umesto petokrake stavila pesnicu. I sve to je izvezla rukom na parčetu platna od farmerki. Inače, taj grb je i dan-danas zvanično aktivan. Tako je sve to išlo do 1967, kada se pojavio čuveni karatista Žilber Gizo, koji je radio u francuskoj ambasadi kao vojni ataše. I on je dolazio u Dinamo, odnosno u Partizan, i držao nam je treninge. Od njega smo mnogo naučili, a posle smo saznali da su braća Jorga – Vladimir i Ilija, imali određenih problema s nadređenim službama zbog toga što nam je inostrani vojni ataše dolazio u to vreme – navodi Naumović.

A treba još jednom naglasiti da su braća Jorga bili ključni ljudi u osnivanju Karate kluba „Dinamo”.

– Oni su defenitivno bili najzaslužniji za nastanak kluba, Vladimir naročito. Sve je počelo slučajno u Novom Vinodolskom, u tada jugoslovenskom, a danas hrvatskom letovalištu, gde je on bio lekar, kada su naši đaci preko škola išli u tamošnje pančevačko odmaralište. Onda se tamo jedna grupa mladih sugrađana zainteresovala i trenirala, pa kad su došli na jesen u Pančevo, rodila se ideja o osnivanju kluba. I bukvalno je izrastao u jedan od najboljih kolektiva u Jugoslaviji, gde su svi vrhunski karatisti iz cele zemlje dolazili da treniraju i uče jer su braća Jorga zaista bili majstori tog sporta – priseća se Petar.

Sve u svemu, pomenuto veče je proteklo u šalama, dosetkama i nadasve pozitivnoj atmosferi, jer se osnivači karatea još uvek dobro i vitalno drže, uz obećanje da će sasvim sigurno nastaviti sa ovakvom praksom.

– Naravno, svi smo pokazali interesovanje za tom vrstom druženja, naročito sada, kada je društvo prirodnim putem počelo da osipa, jer to je jedan deo i način života koji je obeležio sve nas, pa i šire društvo i sam grad – naglašava ovaj sportski veteran.

Rodonačelnici karatea u Pančevu Druženju povodom obeležavanja 60 godina od osnivanja čuvenog pančevačkog Karate kluba „Dinamo” prisustvovalo je desetak rodonačelnika ovog sporta. A njihova imena sleva nadesno su Đura Marović Bici, Branislav Obradović, Ljiljana Pančevac, Slobodan Aleksić Bobanče, Petar Pančevac Pančo, Aleksandar i Petar Naumović, Dušan Marinković Mare, Bane Mišić i Nenad Arsić Arsa.

(Pančevac/J. Filipović)

