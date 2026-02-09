Narodno pozorište „Sterija”: Najslavnijem Vrščaninu u čast

Narodno pozorište „Sterija” u Vršcu tokom cele 2026. godine sve svoje programe posvetiće obeležavanju velikog jubileja: 220 godina od rođenja Jovana Sterije Popovića (Vršac, 1806 – Vršac, 1856).

Obeležavanje je započelo 13. januara, na dan rođenja najslavnijeg Vrščanina, dramskog pisca koji je pokrenuo istorijske promene u srpskoj kulturi.

Slavlje se nastavlja u utorak, 10. februara, na dan kada Narodno pozorište „Sterija” obeležava 81 godinu postojanja. Tom prilikom biće održana svečana akademija i predstavljena monografija „80 godina Narodnog pozorišta Sterija”. Svečani program biće zaokružen izvođenjem predstave „Zaboravljeni”u produkciji trupe „Lako ćemo” iz Beograda.

(Pančevac)