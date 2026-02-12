Alibunar: Uređena autobuska stajališta

NIS: Benzinske stanice dobro snabdevene, povećano IPS plaćanje
Mesna zajednica Alibunar uspešno je realizovala rekonstrukciju autobuskih stajališta u našem naselju. Mali ali izuzetno važan korak za svakodnevni život naših meštana.
Od srca se zahvaljujemo firmi „Metallbau“ i vlasniku Bojanu Urbanu na profesionalnosti, korektnosti i izuzetnom odnosu prema poslu. Posebno cenimo što su radovi izvedeni savesno i kvalitetno, uz dodatno zalaganje i poštovanje dogovora i više od onoga što je bilo predviđeno.
Ovo nije samo rekonstrukcija stajališta ovo je poruka da brinemo jedni o drugima, da slušamo, da radimo i da ne odustajemo od boljeg Alibunara.
Nastavljamo da slušamo potrebe naših meštana.
Nastavljamo da gradimo Alibunar kakav zaslužujemo.
AUD
70.03 RSD
BAM
60.01 RSD
CAD
72.78 RSD
CHF
128.63 RSD
EUR
117.36 RSD
GBP
134.57 RSD
SEK
11.12 RSD
USD
98.40 RSD
Ovo je jedan lep primer iz našeg komšiluka u kojem najmlađi učestvuju u sakupljanju čepova i na taj način učestvuju u akciji “Čep za hendikep”.
Udruženje žena „Naše zlatne ruke“ iz Vršca uspešno je organizovalo ovu manifestaciju na kojoj su udruženja žena iz Vršca i Bele Crkve kroz bogato uređene štandove predstavila umeće, tradiciju i kreativnost u pripremi domaćih i modernih kolača.
