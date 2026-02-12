Južni Banat

Alibunar: Uređena autobuska stajališta

10:00

12.02.2026

Podeli vest:

Foto: MZ Alibunar

Mesna zajednica Alibunar uspešno je realizovala rekonstrukciju autobuskih stajališta u našem naselju. Mali ali izuzetno važan korak za svakodnevni život naših meštana.
Od srca se zahvaljujemo firmi „Metallbau“ i vlasniku Bojanu Urbanu na profesionalnosti, korektnosti i izuzetnom odnosu prema poslu. Posebno cenimo što su radovi izvedeni savesno i kvalitetno, uz dodatno zalaganje i poštovanje dogovora i više od onoga što je bilo predviđeno.

Ovo nije samo rekonstrukcija stajališta ovo je poruka da brinemo jedni o drugima, da slušamo, da radimo i da ne odustajemo od boljeg Alibunara.
Nastavljamo da slušamo potrebe naših meštana.
Nastavljamo da gradimo Alibunar kakav zaslužujemo.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.