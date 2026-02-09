Horoskop za 9. februar za sve znake zodijaka
09:00
09.02.2026
Ovan
Posao: Dan donosi mnogo poruka i kratkih dogovora, pa ćete morati da razdvojite šta je hitno, a šta može da sačeka.
Ljubav: Ako ste u vezi, razgovor se može vodi oko svakodnevnih obaveza i raspodele vremena. Ukoliko ste slobodni, moguć je kontakt sa osobom sa kojom ste ranije već razmenili poruke, ali bez konkretnog susreta.
Zdravlje: Napetost u vratu i ramenima.
Bik
Posao: Fokus je na novcu i praktičnim pitanjima. Možete razmišljati kako da stabilizujete troškove ili naplatite nešto što kasni.
Ljubav: U vezama se traži sigurnost kroz konkretna dela, ne kroz obećanja.
Zdravlje: Osetljivo grlo ili vrat, ali bez većih problema.
Blizanci
Posao: Imaćete potrebu da sve rešite brzo, ali previše informacija može vas usporiti. Jedan razgovor može promeniti tok dana.
Ljubav: U vezama je naglašena komunikacija, ali pazite na ton. Slobodni lako mogu započeti flert ili dopisivanje koje se razvija spontano.
Zdravlje: Nervna napetost i nemir.
Rak
Posao: Nećete želeti da budete izloženi pritisku i gužvi. Najviše će vam odgovarati da završavate obaveze u tišini.
Ljubav: Slobodni mogu razmišljati o osobi iz prošlosti ili nekom ko im delujekao da ga već dobro poznaju.
Zdravlje: Osetljiv stomak, obratite pažnju na ishranu.
Lav
Posao: Dan je dobar za dogovor sa kolegama ili planiranje narednih koraka. Ne forsirajte rezultate odmah.
Ljubav: Lavovima u vezama prijaće zajedničko vreme bez velikih tema. Slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili društva.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Devica
Posao: Obaveze se gomilaju, ali imaćete dobru organizaciju. Jedan zadatak zahtevaće dodatnu pažnju.
Ljubav: U vezama se mođe razgovara o praktičnim pitanjima. Slobodni mogu ući u kontakt sa osobom koja deluje ozbiljno ali rezervisano.
Zdravlje: Osetljiv digestivni sistem.
Vaga
Posao: Dan je povoljan za planiranje i papirologiju. Razgovor sa nekim može promeniti vašu perspektivu.
Ljubav: U vezama se otvaraju teme budućih planova. Slobodni mogu upoznati osobu iz drugog preko društvenih mreža.
Zdravlje: Mentalni zamor.
Škorpija
Posao: Fokus je na finansijama i zajedničkim obavezama. Možete rešavati dugovanje ili dogovor oko novca.
Ljubav: Emocije su intenzivne, ali držite ih pod kontrolom. Slobodni mogu započeti kontakt koji brzo može otići dublje.
Zdravlje: Napetost u donjem delu leđa.
Strelac
Posao: Saradnje su u prvom planu. Potrebno je uskladiti očekivanja sa drugom stranom.
Ljubav: U vezama je važan otvoren razgovor. Slobodni mogu ući u flert koji počinje kroz šalu i komunikaciju.
Zdravlje: Pad koncentracije.
Jarac
Posao: Mnogo sitnih obaveza zahtevaće dobru organizaciju. Ne preuzimajte tuđe zadatke.
Ljubav: U odnosima se stabilnost pokazuje kroz obostrano ponašanje.
Zdravlje: Ukočenost i umor.
Vodolija
Posao: Kreativne ideje su naglašene, ali morate ih pretočiti u nešto konkretno. Jedan razgovor vam može doneti dobru smernicu.
Ljubav: U vezama će prijati spontanost. Slobodni mogu započeti flert, ali bez velikih očekivanja.
Zdravlje: Nervna napetost.
Ribe
Posao: Fokus na privatnim obavezama i radu iz senke. Ne odgovara vam pritisak.
Ljubav: U odnosima vam je važna nežnost i razumevanje. Slobodni mogu očekivati tih, ali prijatan kontakta nekim.
Zdravlje: Pad energije.