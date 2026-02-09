Horoskop za 9. februar za sve znake zodijaka

Ovan

Posao: Dan donosi mnogo poruka i kratkih dogovora, pa ćete morati da razdvojite šta je hitno, a šta može da sačeka.

Ljubav: Ako ste u vezi, razgovor se može vodi oko svakodnevnih obaveza i raspodele vremena. Ukoliko ste slobodni, moguć je kontakt sa osobom sa kojom ste ranije već razmenili poruke, ali bez konkretnog susreta.

Zdravlje: Napetost u vratu i ramenima.

Bik

Posao: Fokus je na novcu i praktičnim pitanjima. Možete razmišljati kako da stabilizujete troškove ili naplatite nešto što kasni.

Ljubav: U vezama se traži sigurnost kroz konkretna dela, ne kroz obećanja.

Zdravlje: Osetljivo grlo ili vrat, ali bez većih problema.

Blizanci

Posao: Imaćete potrebu da sve rešite brzo, ali previše informacija može vas usporiti. Jedan razgovor može promeniti tok dana.

Ljubav: U vezama je naglašena komunikacija, ali pazite na ton. Slobodni lako mogu započeti flert ili dopisivanje koje se razvija spontano.

Zdravlje: Nervna napetost i nemir.

Rak

Posao: Nećete želeti da budete izloženi pritisku i gužvi. Najviše će vam odgovarati da završavate obaveze u tišini.

Ljubav: Slobodni mogu razmišljati o osobi iz prošlosti ili nekom ko im delujekao da ga već dobro poznaju.

Zdravlje: Osetljiv stomak, obratite pažnju na ishranu.

Lav

Posao: Dan je dobar za dogovor sa kolegama ili planiranje narednih koraka. Ne forsirajte rezultate odmah.

Ljubav: Lavovima u vezama prijaće zajedničko vreme bez velikih tema. Slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili društva.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Devica

Posao: Obaveze se gomilaju, ali imaćete dobru organizaciju. Jedan zadatak zahtevaće dodatnu pažnju.

Ljubav: U vezama se mođe razgovara o praktičnim pitanjima. Slobodni mogu ući u kontakt sa osobom koja deluje ozbiljno ali rezervisano.

Zdravlje: Osetljiv digestivni sistem.

Vaga

Posao: Dan je povoljan za planiranje i papirologiju. Razgovor sa nekim može promeniti vašu perspektivu.

Ljubav: U vezama se otvaraju teme budućih planova. Slobodni mogu upoznati osobu iz drugog preko društvenih mreža.

Zdravlje: Mentalni zamor.

Škorpija

Posao: Fokus je na finansijama i zajedničkim obavezama. Možete rešavati dugovanje ili dogovor oko novca.

Ljubav: Emocije su intenzivne, ali držite ih pod kontrolom. Slobodni mogu započeti kontakt koji brzo može otići dublje.

Zdravlje: Napetost u donjem delu leđa.

Strelac

Posao: Saradnje su u prvom planu. Potrebno je uskladiti očekivanja sa drugom stranom.

Ljubav: U vezama je važan otvoren razgovor. Slobodni mogu ući u flert koji počinje kroz šalu i komunikaciju.

Zdravlje: Pad koncentracije.

Jarac

Posao: Mnogo sitnih obaveza zahtevaće dobru organizaciju. Ne preuzimajte tuđe zadatke.

Ljubav: U odnosima se stabilnost pokazuje kroz obostrano ponašanje.

Zdravlje: Ukočenost i umor.

Vodolija

Posao: Kreativne ideje su naglašene, ali morate ih pretočiti u nešto konkretno. Jedan razgovor vam može doneti dobru smernicu.

Ljubav: U vezama će prijati spontanost. Slobodni mogu započeti flert, ali bez velikih očekivanja.

Zdravlje: Nervna napetost.

Ribe

Posao: Fokus na privatnim obavezama i radu iz senke. Ne odgovara vam pritisak.

Ljubav: U odnosima vam je važna nežnost i razumevanje. Slobodni mogu očekivati tih, ali prijatan kontakta nekim.

Zdravlje: Pad energije.

