Vučić: Pokrećemo otkup stanova za Krajišnike koji se još nisu skućili

NOVI SAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas sedmi Sajam zavičaja na Novodskom sajmu i poručio Krajišnicima da je Srbija njihova porodica, da su tu sa svojim narodom i najsigurniji, kao i da će uskoro biti preduzeta akcija otkupa stanova za Krajišnike koji se još nisu skućili.

„A mi ćemo uskoro preduzeti akciju koju sam rekao oko otkupa onih stanova što su stranci gradili, a mi vam kao dali, a u stvari vi to plaćate, pa ćemo to sada gledati da rešimo i da vidimo za one koji se još nisu skućili, nema ih mnogo, ali da im pomognemo i da gledamo da i oni mogu da uživaju u svom novom domu, u svojoj Srbiji“, rekao je Vučić.

On im je zahvalio, kako je rekao, za sve ono što ste u prethodnim godinama i decenijama učinili za Srbiju.

„Da vam kažem hvala što toliko volite Srbiju, što ste je gradili zajedno sa nama i što ste je uvek imali u srcu. I znam koliko je teško svima koji ste bez zavičaja ostali, ali najteže je bez svoje porodice i bez svog naroda. A Srbija je vaša porodica, ovde ste sa svojim narodom i ovde ste najsigurniji. I danas kada vidite šta se događa u Hrvatskoj, jasno vam je da je to bio jedini put“, rekao je Vučić.

Poručio im je da je to što su izbegli, kako je rekao, bila jedina šansa da opstanu i žive kao svi normalni ljudi.

„A vama beskrajno hvala ne samo za snalažljivost, već za marljivost, za trud i za ono što ste doneli iz svojih krajiških vrleti ovde u Srbiju. A to je ogromno srce, junačko srce krajišnika kako se nigde na svetu ne nalazi i koje danas kuca i bori se za Srbiju više nego ikada ranije. A naše je da ne zaboravimo zajedno sa vama ni zavičaj iz kojeg ste potekli i da ukazujemo na one politike koje su doprinele vašem proterivanju sa ognjišta, da se nikada sa tim ne pomirimo, da oprostimo, ali da ne zaboravimo i da uvek brinemo o svojoj Srbiji“, naglasio je Vučić.

Kako je istakao, danas Srbija ni na sportskom polju, ni na polju kulture, ni u politici, ne bi mogli da postignu mnoge uspehe da nije Srba Krajišnika.

Poručio im je da su oni sastavni deo svih srpskih pobeda.

„Zajedno sa nama i tugujete i radujete se. A mi, mi smo pomalo naučili, tek ćemo da naučimo vaše krajiške pesme, da pevamo o vašem zavičaju i da govorimo o nepravdi, bolu i nesreći koja vam je naneta“, naveo je Vučić.

Naglasio je da kao predsednik Srbije, za razliku od drugih, nikada se nije plašio onih koji su ih progonili, terali i ubijali.

„Uvek sam govorio istinu, nikad nisam pognuo glavu pred njima i uvek ću da štitim srpski narod od onoga što je bilo, uvek da govorim kakve su zločine ustaše nad Srbima počinile, ali uvek da ukazujem i na opasnosti koju nam budućnost donosi. A izborićemo se za mir, izborićemo se za bolju budućnost za svu našu decu. Da ste živi i zdravi, dragi Krajišnici, želim vam danas lep provod ovde u Novom Sadu i da zajednički gradimo našu lepu i najlepšu Srbiju“, poručio je Vučić.

Otvaranju sajma su prisustvovali i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, kao i ministri Nikola Selaković, Nemanja Starović, Milica Đurđević – Stamenkovski, Adrijana Mesarović, preneo je Tanjug.