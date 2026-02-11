Uspeh violinista iz Dolova: Muzika u klasi Luke Balaša način života

Muzika oblikuje ličnost razvija radne navike i jača volju, dok talenat svoj puni izraz dobija tek uz motivaciju i podršku. To potvrđuje klasa violine profesora Luke Balaša u izdvojenom odeljenju muzičke škole „Jovan Bandur“ u Dolovu, gde se predan rad pretvara u uspehe i nastupe na najznačajnijim takmičenjima, prenosi RTV Pančevo.

U klasi profesora Luke Balaša muzika nije samo vežba – ona je način života. Njegovi učenici svakodnevno pokazuju da disciplina i ljubav prema violini donose vrhunske rezultate.

Rad se vidi kroz uspehe. Učenici iz Dolova redovno se plasiraju na takmičenja, pa njihova posvećenost postaje prepoznatljiva i van granica Srbije.

Mali violinisti ističu da im violina nije samo instrument, već izvor radosti.

O predstojećem takmičenju govore sa osmehom i uzbuđenjem, jer ga vide kao priliku da pokažu umeće, ali i da podele ljubav prema muzici sa publikom.

Uz snažnu unutrašnju motivaciju i podršku profesora, mladi violinisti iz Dolova dokazuju da talenat nije samo dar, već i rezultat predanog rada. Njihova muzika postaje najbolji dokaz da se trud uvek isplati.

