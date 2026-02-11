Kuštilj: 103 godine od rođenja Koriolana Dobana

U Kuštilju je održan mali čas istorije povodom obeležavanja 103 godine od rođenja Koriolana Dobana, narodnog heroja i borca za slobodu iz ovog mesta, koji je streljan tokom Drugog svetskog rata. Događaj su zajednički organizovali Osnovna škola „Koriolan Doban“ iz Kuštilja i SUBNOR Vršca.

Program je započeo polaganjem venaca kod spomenika Koriolanu Dobanu, koji se nalazi u dvorištu škole koja sa ponosom nosi njegovo ime. Nakon toga usledio je prigodan kulturno-umetnički program u izvođenju učenika osnovnih škola iz Kuštilja i Vojvodinaca, posvećen životu, delu i herojstvu Koriolana Dobana.

U okviru obeležavanja ovog značajnog jubileja, dodeljene su i diplome učenicima – dobitnicima likovnog konkursa, organizovanog s ciljem negovanja kulture sećanja i očuvanja antifašističkih vrednosti među najmlađima.

U ime Grada Vršca, događaju su prisustvovali članovi Gradskog veća: Sanja Rabijac, zadužena za zdravstvo i socijalna pitanja, Slaviša Maksimović, zadužen za ruralni razvoj, kao i dr Trajan Kačina, zadužen za kulturu i obrazovanje, koji su svojim prisustvom dali podršku očuvanju istorijskog pamćenja i negovanju slobodarske tradicije ovog kraja.

Obeležavanjem godišnjice rođenja Koriolana Dobana još jednom je istaknut značaj prenošenja istorijskih lekcija na mlađe generacije i očuvanja sećanja na one koji su svoje živote dali za slobodu.

