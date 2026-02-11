Dunja, Maša i Mića iz Opova: I deca mogu da čine dobra dela

Ovo je jedan lep primer iz našeg komšiluka u kojem najmlađi učestvuju u sakupljanju čepova i na taj način učestvuju u akciji “Čep za hendikep”.

Predstavljamo vam jedan lep primer iz našeg komšiluka u kojem najmlađi učestvuju u sakupljanju čepova i na taj način učestvuju u akciji “Čep za hendikep” koja za cilj ima pomoć osobama sa invaliditetom za kupovinu invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala.

Za tu priliku Dunja, Maša i Mića Lenatov iz Opova su nam kroz kratku priču opisali kako sakupljaju čepove, što može da bude podstrek i drugima da se upriključe akciji, prenosi Glas Opova.

Zovem se Dunja i imam deset godina. Želim da vam ispričam kako i deca mogu da čine dobra dela.

U bakinoj kući imamo jedno burence u koje stavljamo plastične čepove od flaša. Kad pomognem mami da spremi večeru, pronađem bratovu izgubljenu igračku, počistim sto ili pomognem u dvorištu – ubacimo po jedan čep u burence. Svi u kući znaju da svaki čep nije samo plastika, već znak dobrog dela i korak bliže našem cilju – da sakupimo dovoljno čepova za kupovinu invalidskih kolica. Čepove nisam skupljala sama. Pomagala mi je sestra Maša, brat Mića, a često su dolazila i deca iz komšiluka. Svi smo znali da ti mali čepovi mogu da pomognu nekome kome su invalidska kolica potrebna. Kada se burence napunilo, počeli smo da pakujemo čepove u velike kese. Bile su teške, ali smo bili srećni. Smejali smo se i govorili da svaka kesa u sebi nosi mnogo dobrih dela.



Sada smo spremni za predaju čepova. Jako sam ponosna jer znam da smo zajedno uradili nešto važno. Svaki čep iz našeg burenceta postao je simbol prijateljstva, humanosti i nade. Nastavićemo da pomažemo – ne samo skupljanjem čepova, već i malim dobrim delima svakog dana. Tako je burence u bakinoj kući postalo ne samo mesto za čepove, već i mesto gde se rađaju velike ideje i gde dobrota uvek pobeđuje.

Srdačno,

Dunja, Maša i Mića Lenatov

Sakupljanje plastičnih čepova poslednjih godina postalo je mnogo više od simbolične akcije – ono je primer kako mala, svakodnevna navika može da preraste u veliku solidarnost. Inicijative poput „Čep za hendikep“ i poruka „Stavi čep u džep“ podsećaju nas da humanost često počinje od sitnica koje bismo inače bacili bez razmišljanja.

Suština ovih akcija je jednostavna: plastični čepovi se prikupljaju, recikliraju i prodaju kao sekundarna sirovina, a prikupljena sredstva namenjena su za pomoć osobama sa invaliditetom i deci kojima su potrebna ortopedska pomagala, kolica, terapije ili druga medicinska oprema. Na taj način, čep koji bi završio na deponiji dobija novu vrednost – postaje deo lanca podrške i brige o drugima.

Pored humanitarnog aspekta, ovakve akcije imaju i snažnu ekološku poruku. Plastika predstavlja jedan od najvećih izazova savremenog društva, a razvijanje svesti o reciklaži i pravilnom odlaganju otpada počinje upravo kroz male, konkretne korake. Kada građani, škole, vrtići, firme i udruženja zajednički učestvuju u sakupljanju čepova, oni istovremeno uče i mlađe generacije odgovornom odnosu prema životnoj sredini.

Poseban značaj akcije „Stavi čep u džep“ ogleda se u njenoj jednostavnosti i dostupnosti – svako može da se uključi. Dovoljno je da se čep sačuva, odvoji i ubaci u predviđenu kutiju. Upravo ta lakoća učešća čini da akcija ima masovni karakter i da okuplja ljude različitih uzrasta i zanimanja oko istog cilja.

Sakupljanje čepova tako postaje simbol zajedništva, solidarnosti i odgovornosti. Ono pokazuje da društvo može da funkcioniše kao tim, u kome svako doprinosi koliko može. Iako je pojedinačni doprinos mali, kada se sabere hiljade i hiljade čepova, rezultat je konkretna pomoć onima kojima je najpotrebnija – ali i snažna poruka da briga o drugima i o planeti počinje od nas samih.

(Glas Opova )