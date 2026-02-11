Pančevo Južni Banat

Dunja, Maša i Mića iz Opova: I deca mogu da čine dobra dela

Ovo je jedan lep primer iz našeg komšiluka u kojem najmlađi učestvuju u sakupljanju čepova i na taj način učestvuju u akciji “Čep za hendikep”.

Foto: Glas Opova

 Predstavljamo vam jedan lep primer iz našeg komšiluka u kojem najmlađi učestvuju u sakupljanju čepova i na taj način učestvuju u akciji “Čep za hendikep” koja za cilj ima pomoć osobama sa invaliditetom za kupovinu invalidskih kolica i drugih ortopedskih pomagala.

Za tu priliku Dunja, Maša i Mića Lenatov iz Opova su nam kroz kratku priču opisali kako sakupljaju čepove, što može da bude podstrek i drugima da se upriključe akciji, prenosi Glas Opova.

Zovem se Dunja i imam deset godina. Želim da vam ispričam kako i deca mogu da čine dobra dela.

U bakinoj kući imamo jedno burence u koje stavljamo plastične čepove od flaša. Kad pomognem mami da spremi večeru, pronađem bratovu izgubljenu igračku, počistim sto ili pomognem u dvorištu – ubacimo po jedan čep u burence. Svi u kući znaju da svaki čep nije samo plastika, već znak dobrog dela i korak bliže našem cilju – da sakupimo dovoljno čepova za kupovinu invalidskih kolica. Čepove nisam skupljala sama. Pomagala mi je sestra Maša, brat Mića, a često su dolazila i deca iz komšiluka. Svi smo znali da ti mali čepovi mogu da pomognu nekome kome su invalidska kolica potrebna. Kada se burence napunilo, počeli smo da pakujemo čepove u velike kese. Bile su teške, ali smo bili srećni. Smejali smo se i govorili da svaka kesa u sebi nosi mnogo dobrih dela.

 

Foto: Glas Opova


Sada smo spremni za predaju čepova. Jako sam ponosna jer znam da smo zajedno uradili nešto važno. Svaki čep iz našeg burenceta postao je simbol prijateljstva, humanosti i nade. Nastavićemo da pomažemo – ne samo skupljanjem čepova, već i malim dobrim delima svakog dana. Tako je burence u bakinoj kući postalo ne samo mesto za čepove, već i mesto gde se rađaju velike ideje i gde dobrota uvek pobeđuje.
Srdačno,
Dunja, Maša i Mića Lenatov

Sakupljanje plastičnih čepova poslednjih godina postalo je mnogo više od simbolične akcije – ono je primer kako mala, svakodnevna navika može da preraste u veliku solidarnost. Inicijative poput „Čep za hendikep“ i poruka „Stavi čep u džep“ podsećaju nas da humanost često počinje od sitnica koje bismo inače bacili bez razmišljanja.

Suština ovih akcija je jednostavna: plastični čepovi se prikupljaju, recikliraju i prodaju kao sekundarna sirovina, a prikupljena sredstva namenjena su za pomoć osobama sa invaliditetom i deci kojima su potrebna ortopedska pomagala, kolica, terapije ili druga medicinska oprema. Na taj način, čep koji bi završio na deponiji dobija novu vrednost – postaje deo lanca podrške i brige o drugima.

Pored humanitarnog aspekta, ovakve akcije imaju i snažnu ekološku poruku. Plastika predstavlja jedan od najvećih izazova savremenog društva, a razvijanje svesti o reciklaži i pravilnom odlaganju otpada počinje upravo kroz male, konkretne korake. Kada građani, škole, vrtići, firme i udruženja zajednički učestvuju u sakupljanju čepova, oni istovremeno uče i mlađe generacije odgovornom odnosu prema životnoj sredini.

Poseban značaj akcije „Stavi čep u džep“ ogleda se u njenoj jednostavnosti i dostupnosti – svako može da se uključi. Dovoljno je da se čep sačuva, odvoji i ubaci u predviđenu kutiju. Upravo ta lakoća učešća čini da akcija ima masovni karakter i da okuplja ljude različitih uzrasta i zanimanja oko istog cilja.

Sakupljanje čepova tako postaje simbol zajedništva, solidarnosti i odgovornosti. Ono pokazuje da društvo može da funkcioniše kao tim, u kome svako doprinosi koliko može. Iako je pojedinačni doprinos mali, kada se sabere hiljade i hiljade čepova, rezultat je konkretna pomoć onima kojima je najpotrebnija – ali i snažna poruka da briga o drugima i o planeti počinje od nas samih.

