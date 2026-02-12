Vršac: Obeležavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika 21. februara

Dom omladine Vršac organizuje obeležavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika u subotu, 21. februara, sa početkom u 18 časova, u Studiju Centra „Milenijum“.

Međunarodni dan maternjeg jezika posvećen je očuvanju jezičke raznolikosti, kulturnog identiteta i međusobnog razumevanja među narodima. Tim povodom, biće priređen bogat kulturno-umetnički program u kome učestvuju članovi udruženja nacionalnih zajednica sa teritorije Grada Vršca.

Program obuhvata pesme, recitacije i obraćanja na maternjim jezicima, kroz koje će biti predstavljeno bogatstvo kultura, tradicija i jezika koji čine multikulturalni identitet Vršca.

Dom omladine Vršac poziva sve zainteresovane građane da prisustvuju ovom događaju i zajedno obeleže značaj maternjeg jezika kao temelja kulturnog i nacionalnog identiteta.

