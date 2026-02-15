Sretenjski koncert u Banatskom Karlovcu 16.februara

Centar Za Kulturu Opštine Alibunar organizuje „Koncert narodne muzike i folklora“, koji će se održati u u velikoj sali Doma kulture Banatski Karlovac, 16. februara, sa početkom u 18 časova.

KUD „Folklorni ansambl Banatski Karlovac“ iz Banatskog Karlovca, uz organizacionu podršku Centra za kulturu opštine Alibunar i pod pokroviteljstvom opštine Alibunar organizuje „Sretenjski koncert narodne muzike i folklora“.

Na koncertu učestvuju svi dečji i omladinski ansambali iz Banatskog Karlovca, kao i prvi ansambl i ansambl veterana sastavljen od rekreativaca Alibunara, Vladimirovca i Banatskog Karlovca. Gosti na koncertu su Foklorni ansambli KUD „Sveti Sava“ Veliko Gradište i KUD „Banatski Dvor“.

( Centar za kulturu opštine Alibunar)