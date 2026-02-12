Pančevo Kulturna dešavanja

Završen konkurs za 49. Zbornik Rukopisi

09:30

12.02.2026

Dom omladine Pančevo i za februar je pripremio bogat i raznovrstan program. Završava se konkurs za 49. Zbornik rukopisi, nastavlja se filmska sreda, a i ovog meseca za mališane su pripremljene radionice i pozorišne predstave.

Ove godine pančevački Dom omladine po 49 put izdaće Zbronik poezije i kratke proze mladih sa prostora bivše Jugoslavije „Rukopise“. Konkurs za sve one koji žele da se njihova prva dela se nađu u ovogodišnjim rukovisima trajao je od 6.januara do 10. februara.

I za  februar je Dom omladine pripremio  bogat i raznovrstan program. Polaznici škole crtanja  ove kulturne ustanove ovog meseca predstavljaju svoje radove.

Za ljubitelje književnosti i muzičkog programa u  dvorani Apolo biće održane zanimljive  večeri.

Jelena Pešić  rekla je za RTV Pančevo da u Domu omladine Pančevo  već se pripremaju za programe koji će biti realizovani tokom  marta. Kao jedan od najznačajnijih događaja koji organizuju tokom  godine, u pripremi je i organizacija festivala koji će bit održan povodom izdavanja  49 Zbornika „Rukopisi“. Iako je leto još daleko, u Domu omladine Pančevo naglašavaju da već uveliko   razmišljaju i pripremaju i bogat letnji program.

 

(RTV Pančevo)

