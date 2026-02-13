Svoj na svome: Više od 7.100 elektronskih prijava u Kovačici

Prijavu za upis svojine „Svoj na svome“ podnelo je više od dva i po miliona građana u Srbiji.

Na teritoriji Kovačice od 8. decembra 2025. do 5. februara 2026. godine podneto je ukupno 6.436 elektronskih prijava za bespravno izgrađene objekte, radi evidentiranja i upisa prava na nepokretnostima.

Na osnovu obaveštenja Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, rok za podnošenje elektronskih prijava bio je produžen za dodatna tri dana. Tokom tog produženog roka zabeležen je značajan broj novih prijava – u petak, 6. februara, podnete su 252 prijave, u subotu, 7. februara, 239, dok je u nedelju, 8. februara, evidentirano još 198 prijava.

Ukupan broj podnetih elektronskih prijava na teritoriji opštine Kovačica tako iznosi 7.125.

(Pančevac)