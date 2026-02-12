Saznajte koji su najtraženiji poslovi u Pančevu 2026, koliko se zarađuje u fabrikama, trgovini i logistici i koje veštine traže lokalni poslodavci.

Pančevo i 2026. godine ostaje jedan od najvažnijih industrijskih centara u Vojvodini. Grad sa snažnom tradicijom u industriji, energetici i petrohemiji danas nudi sve raznovrsnije mogućnosti za posao – od proizvodnih hala i rafinerije, preko velikih trgovačkih lanaca, do savremenih magacina i logističkih centara.

Najtraženija zanimanja u Pančevu uglavnom su koncentrisana u tri sektora: proizvodnja, trgovina i logistika, dok se kao posebna kategorija izdvajaju i profesije sa višim zaradama – inženjeri, IT stručnjaci, iskusni majstori i rukovodioci. Medijalna neto zarada u Srbiji krajem 2025. godine iznosila je oko 86.702 dinara, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije.

Najtraženija zanimanja u Pančevu 2026 – po sektorima

Proizvodnja i industrija – radnici, majstori i inženjeri

Proizvodnja ostaje oslonac pančevačke privrede. Najtraženija zanimanja su radnik u proizvodnji, operater na mašini, varioc, bravar, električar, mehaničar, kao i mašinski i elektro inženjeri, inženjeri održavanja i stručnjaci za kvalitet.

Za kvalifikovane radnike prednost imaju završene mašinske, elektro ili hemijske škole. Za inženjerske pozicije uglavnom se traži fakultet, poznavanje specijalizovanih softvera i standarda kvaliteta, kao i sposobnost vođenja timova. Istraživanja plata pokazuju da oko 80 odsto zaposlenih u oblasti mašinstva zarađuje između približno 69.000 i 179.000 dinara neto, a da mašinski inženjeri u većim sistemima mogu da pređu i 200.000 dinara mesečno.

Trgovina i maloprodaja – prodavci, kasiri i menadžeri prodavnica

Trgovina je drugi veliki izvor poslova u Pančevu. Prodavac, prodavac–kasir, radnik na kasi, šef smene i menadžer prodavnice redovno su prisutni u oglasima velikih lanaca i lokalnih radnji. Uslovi su slični: srednja škola, osnovno poznavanje rada na računaru i spremnost za smenski rad, uključujući vikende i praznike.

Prosečna plata za poziciju prodavca kreće se oko 70.000 dinara neto. Za kasire, se neto plata najčešće kreće između 55.976 i 105.186 dinara mesečno, zavisno od iskustva, firme i smenskog rada. Trgovina ostaje važna ulazna tačka na tržište rada za mlade i one bez iskustva. U većim lancima postoji jasan put napredovanja – od prodavca do šefa smene i menadžera prodavnice – a na tim nivoima plate rastu upravo zato što su poslodavcima potrebni ljudi sa iskustvom i razvijenim organizacionim veštinama.

Logistika i magacini – magacioneri, viljuškaristi i vozači

Logistika i skladištenje predstavljaju treći stub najtraženijih zanimanja u Pančevu. Magacioner, radnik u magacinu, viljuškarista, komisionar, kao i vozači B, C i CE kategorije spadaju među profile koji su gotovo stalno prisutni u oglasima.

Radnici u proizvodnji i magacioneri imali su prosečne zarade od oko 79.000 odnosno 74.000 dinara, dok su telefonskim operaterima nuđene prosečne plate oko 100.000 dinara, a komercijalistima oko 110.000 dinara. U kompanijama gde postoji sistem bonusa i dodatnih benefita magacioneri i rukovodioci magacina mogu da dostignu zarade i do 130.000–150.000 dinara mesečno, naročito u većim distributivnim centrima.

Vozači teretnih vozila i dostavljači takođe su među traženijim profilima. Prosečna plata vozača oko 120.000 dinara, što ih svrstava u grupu bolje plaćenih zanimanja sa srednjom stručnom spremom. U Pančevu to znači da iskusni vozači C+E kategorije, posebno oni koji voze međunarodne ture, mogu da računaju na primanja iznad državnog proseka.

Usluge i administracija – administrativni i komercijalni profili

Pored fabrika, trgovine i logistike, u Pančevu su traženi i administrativni radnici, knjigovođe, kadrovski referenti, komercijalisti i operateri u korisničkoj podršci. Telefonskim operaterima nuđene su prosečne plate oko 100.000 dinara, a komercijalistima oko 110.000 dinara, što je iznad medijalne zarade u Srbiji.

Ovakvi poslovi su manje fizički zahtevni, ali traže dobru komunikaciju, rad na računaru i često znanje stranog jezika. Zbog toga su privlačni zaposlenima iz trgovine i skladišta koji žele stabilnije uslove rada i veće plate.

Profesije sa višim zaradama – inženjeri, IT, vrhunski majstori

U Pančevu i okolnom regionu postoje i profesije za koje se nude znatno više zarade od proseka. Grubo ih možemo podeliti na visokoobrazovane stručnjake i vrhunske zanatlije.

U prvu grupu spadaju mašinski, elektro i procesni inženjeri, inženjeri automatike, stručnjaci za kvalitet, IT developeri i sistem administratori, kao i finansijski i računovodstveni stručnjaci u većim sistemima, procene pokazuju da 80 odsto zaposlenih u oblasti mašinstva zarađuje između 69.000 i 179.000 dinara neto, dok deo mašinskih inženjera prema dostupnim podacima prelazi i 200.000 dinara.

Za IT sektor je karakteristično da programeri spadaju u sam vrh po primanjima. Prosečna februarska neto plata programera iznosila je oko 288.600 dinara, što ih stavlja među najplaćenije radnike u zemlji.

Drugu grupu čine dobro plaćeni majstori: vrhunski varioci, zidari, mehaničari, bravari i specijalizovani monteri. Zidari i mehaničari sve češće ulaze u grupu poslova za koje se nude plate od preko 200.000 dinara, upravo zato što je potražnja za ovim profilima velika, a broj dostupnih radnika ograničen.

Za ove poslove nisu nužno potrebne fakultetske diplome, ali su presudne godine iskustva, ozbiljnost u poslu i spremnost na rad u zahtevnim uslovima. Za mlade Pančevce poruka je jasna: dugoročno se isplati ulagati u obrazovanje ili kvalitetan zanat – i jedno i drugo može da vodi do primanja znatno iznad lokalnog proseka.

Koje veštine danas traže poslodavci u Pančevu?

Zajednički imenitelj za gotovo sva najtraženija zanimanja u Pančevu jeste kombinacija formalne stručnosti, praktičnog znanja i „mekih“ veština.

U proizvodnji i logistici cene se rad na mašinama i opremi, razumevanje tehnoloških procesa, čitanje tehničkih crteža i striktno poštovanje pravila bezbednosti. U trgovini i uslugama važna je sigurnost u radu na kasi, snalaženje sa POS terminalima i softverima za maloprodaju, ali i način ophođenja prema mušteriji, kontrola u stresnim situacijama i jasna komunikacija.

Na svim pozicijama traže se tačnost, odgovornost, timski rad i spremnost na učenje. Poslodavci na razgovorima sve češće postavljaju situaciona pitanja – kako kandidat reaguje kada kasni isporuka, kada dođe do reklamacije ili kada se tempo rada naglo ubrza. Kandidat koji navede konkretne primere iz prakse ostavlja mnogo bolji utisak od onoga ko odgovara opštim frazama.

Kod profesija sa višim zaradama dodatno se vrednuju samostalnost, sposobnost vođenja tima, upravljanje projektima i stalno usavršavanje kroz kurseve, sertifikate i praćenje novih tehnologija.

Zaključak

Za tražioce posla ključ je u tome da realno procene svoje veštine, prate tržište i budu spremni na učenje i usavršavanje. Ulazak preko najtraženijih zanimanja u Pančevu – bilo da je reč o proizvodnji, trgovini ili logistici – može biti dobra startna pozicija, ali dugoročno najstabilnije i najbolje plaćene karijere pripadaju onima koji ulažu u dodatne kvalifikacije i specijalizovane veštine. Pančevo danas nudi dovoljno prostora da se takva karijera izgradi upravo ovde, bez nužne selidbe u Beograd ili u inostranstvo.

(Pančevac)