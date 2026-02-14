Otvoren konkurs za sportske projekte

Od prošle nedelje pa do novembra mogu da se Gradu Pančevu prijave programi i projekti u oblasti sporta na osnovu postignutih rezultata i razvoja sporta

„Javni poziv za sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta u Gradu Pančevu za 2026. u segmentima: pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata i razvoj sporta” – naziv je konkursa koji je otvoren od 11. februara. Pravo na sufinansiranje i programa i projekata imaju sve sportske organizacije i druga pravna lica, kao i pojedinci, sportski stručnjaci u sportskim organizacijama i drugim pravnim licima.

Pravna lica moraju imati sedište na teritoriji Pančeva i staž od najmanje godinu dana rada. Pored toga, ne smeju biti u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti a račun im ne sme biti blokiran. Takođe se traži da imaju iskustvo u realizaciji programa i projekta za koji podnose zahtev, kao i da su ispunili svoje obaveze prema ustanovama, javnim i javno komunalnim preduzećima čiji je osnivač Grad Pančevo. Ceniće se i da li svojim projektom podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sporta za sve, a posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom, da u većoj meri unapređuju kvalitet sporta u segmentu za koji konkurišu.

Sportski rezultati se dokazuju potvrdom matičnog saveza i sportske organizacije sa teritorije Grada Pančeva.

Uslov je i da je sportska organizacija, koja je podnosilac prijave, donela odluku o tome da je porodica sa troje i više dece oslobođena plaćanja troškova članarine za decu uzrasta do 14 godina i da je član Sportskog saveza Pančeva.

Prijave se mogu podnositi sve do 29. novembra 2026. godine a detaljnije informacije možete preuzeti na sajtu Grada Pančeva.

(Pančevac)

