Radno vreme Doma zdravlja Pančevo tokom praznika

Dom zdravlja Pančevo tokom praznika Sretenje (15. i 16. februar 2026.) organizuje rad kroz dežurne službe prema prazničnom rasporedu.

Radno vreme dežurnih službi (15. i 16. februar)

Dežurna ambulanta Pančevo: Zdravstvena ambulanta „Gornji grad“ (Zmaj Jovina 10) radi od 07:00 do 19:00 sati.

Dečji dispanzer: Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece dežura od 07:00 do 19:00 sati.

Služba hitne medicinske pomoći: Radi uobičajeno 24 sata dnevno.

Stomatološka služba: Dežurstvo je organizovano od 08:00 do 18:00 sati u prostorijama u Miloša Obrenovića 2.

Služba kućnog lečenja i polivalentna patronaža: Ekipe dežuraju od 07:00 do 12:00 sati.

Seoske ambulante: Većina ambulanti u naseljenim mestima radi skraćeno od 07:00 do 12:00 sati, dok ambulanta u Ivanovu obično ne radi tokom praznika.

Laboratorija: Služba za laboratorijsku dijagnostiku dežura za hitne slučajeve od 07:00 do 19:00 sati.

Redovno radno vreme svih službi i ostalih gradskih ambulanti nastavlja se od srede, 18. februara 2026. godine. Za dodatne informacije možete kontaktirati Dom zdravlja Pančevo na broj telefona 013/309-200.

(Pančevac)