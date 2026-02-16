DJUP „Belocrkvanska jezera“: Javno nadmetanje za prodaju polovnih vozila
DJUP „Belocrkvanska jezera“ Bela Crkva objavljuje javno nadmetanje za prodaju polovnih vozila. Javno nadmetanje će se održati 5. marta u 11 časova u prostorijama DJUP „Belocrkvanska jezera“ Dejana Brankova 22, Bela Crkva.
Vozila nisu registrovana i prodaju se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.
Spisak, tehničke karakteristike i fotografije vozila koja se prodaju, kao i kompletan tekst oglasa možete videti OVDE.
Zainteresovana lica mogu razgledati predmetna vozila svakog radnog dana od 8-12 časova u poslovnim prostorijama DJUP „Belocrkvanska jezera“ u ulici Dejana Brankova broj 22 u Beloj Crkvi.
Javno nadmetanje će se održati ako istom bude prisustvovao najmanje jedan zainteresovan kupac za polovno vozilo.
Sve ostale informacije možete dobiti putem telefona 013/853-049.
Kontakt osobe:
Dragan Perašević 069/505-25-52
Miloš Milenković 064/83-43-851
Zdenko Irović 063/77-99-859