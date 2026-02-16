Nedeljni horoskop od 16. do 22. februara: Saznajte šta vam zvezde kažu za ljubav, posao i zdravlje

Nedeljni horoskop od 16. do 22. februara 2026. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedeljni horoskop od 16. do 22. februara 2026. godine donosi naglu promenu dinamike na poslu. Projekat koji je delovao stabilno, može da dobije nove uslove ili drugačiji budžet. Bićete u situaciji da birate između brzog rešenja i onog koje dugoročno donosi korist, pa ne reagujte impulsivno. U ljubavi sledi direktan razgovor o planovima za mart. Neko od vas dvoje traži jasniju definiciju odnosa. Troškovi vezani za tehniku ili automobil mogu da vas iznenade. Zdravlju prija intenzivniji trening. Najbolji dani biće vam utorak i nedelja.

BIK

Ove nedelje fokusirani ste na novac i vrednovanje vašeg rada. Moguće je da ćete saznati da kolega ima bolje uslove, što vas podstiče na pregovore. Na poslu završavate nešto što se razvlači još od januara. U ljubavi dolazi do konkretnih planova, bilo da je to zajednički trošak, put ili razgovor o preseljenju. Slobodni Bikovi mogu da započnu dopisivanje koje brzo prelazi u ozbiljan ton. Obratite pažnju na ishranu i večernje prejedanje. Najbolji dani biće vam ponedeljak i petak.

BLIZANCI

Stižu vam ubrzane informacije i promene dogovora u poslednjem trenutku! Bićete posrednik između dve strane koje ne mogu da se usaglase, a vaša reč može da presudi. U ljubavi, jedna poruka može da promeni tok odnosa ili jasno da postavi granice. Mogući su kraći putevi ili dodatne obaveze van radnog vremena. Mentalni umor se pojačava krajem nedelje, pa smanjite vreme pred ekranom. Najbolji dani biće vam sreda i subota.

RAK

Konačno dobijate rešenje porodične teme koja se dugo gura pod tepih. Na poslu vas očekuje čekanje odgovora institucije ili nadređenog, ali krajem nedelje dolazi razrešenje. U ljubavi je vreme za iskren razgovor o očekivanjima. Prećutkivanje sada samo produžava napetost. Finansijski, stiže manji priliv koji niste planirali. Obratite pažnju na stomak i kvalitet sna. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedelja.

LAV

Nedeljni horoskop od 16. do 22. februara 2026. godine naglašava borbu za poziciju ili priznanje. Moguće je da ćete morati javno da branite svoju ideju ili rezultate rada. U ljubavi dolazi test poverenja. Jedno pitanje traži iskren odgovor bez dramatizovanja. Slobodni Lavovi mogu da upoznaju osobu kroz poslovni kontakt. Finansije su stabilne, ali izbegavajte pozajmice. Fizička aktivnost vam vraća fokus. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

DEVICA

Posvetite se reorganizaciji obaveza i promeni prioriteta. Na poslu ćete ispravljati tuđu grešku ili preuzeti deo odgovornosti koji nije bio vaš. U ljubavi se pokreće tema zajedničkih planova za proleće, budite jasni šta želite, a šta ne. Mogući su manji troškovi vezani za kuću ili tehniku. Zdravlju prija više kretanja i kraće pauze tokom dana. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

VAGA

Nedeljni horoskop od 16. do 22. februara 2026. godine donosi situaciju u kojoj ćete morati da presečete umesto da balansirate. Na poslu se otvara prilika za saradnju, ali pod uslovom koji vam u početku ne odgovara. U ljubavi dolazi do razjašnjenja odnosa – ili se ide korak dalje ili svako bira svoj pravac. Finansije zahtevaju kontrolu sitnih troškova koji se gomilaju. Obratite pažnju na leđa i držanje. Najbolji dani biće vam sreda i subota.

ŠKORPIJA

Spremite se za intenzivne poslovne razgovore i moguće potpisivanje važnog dokumenta. Bićete u situaciji da čuvate tuđu tajnu ili odlučujete o poverljivim informacijama. U ljubavi se ruše iluzije, vidite partnera realnije nego ranije. Slobodne Škorpije mogu da započnu odnos koji počinje kao flert, ali brzo postaje ozbiljan. Obratite pažnju na unos vode. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

STRELAC

Čeka vas promena plana putovanja ili odlaganje nečega čemu ste se radovali. Na poslu se pojavljuje nova ponuda koja zahteva dodatni trud, ali dugoročno donosi korist. U ljubavi sledi iskren razgovor o slobodi i granicama, neko od vas traži više prostora. Finansijski budite oprezni sa impulsivnim kupovinama. Boravak na svežem vazduhu popravlja raspoloženje. Najbolji dani biće vam petak i nedelja.

JARAC

Odgovornost i konkretne odluke su u fokusu vašeg dnevnog horoskopa! Na poslu se otvara pitanje unapređenja ili dodatne obaveze koja nosi veću vidljivost. U ljubavi dolazi do ozbiljnog razgovora o budućnost, sada se postavljaju temelji za naredne mesece. Finansije zahtevaju disciplinu, posebno oko zajedničkih troškova. Obratite pažnju na kolena i umor. Najbolji dani biće vam ponedeljak i subota.

VODOLIJA

Ovo je period koji donosi iznenadni obrt u planovima. Sastanak se pomera, a nova ideja dolazi iz neočekivanog pravca. Na poslu brzo reagujete i pokazujete originalnost, ali pazite na rokove. U ljubavi su mogući nagli preokreti, od intenzivne bliskosti do kratke distance, sve zavisi od iskrenosti. Finansije su promenljive, pa izbegavajte rizične poteze. Više sna vraća koncentraciju. Najbolji dani biće vam sreda i petak.

RIBE

Nedeljni horoskop od 16. do 22. februara 2026. godine pojačava intuiciju i potrebu da se povučete iz tuđih drama. Na poslu ćete primetiti informacije koje drugi ignorišu, što vam daje prednost u pravom trenutku. U ljubavi dolazi do nežnog, ali važnog razgovora o emocijama koje su dugo prećutkivane. Kreativan rad ili pisanje donosi unutrašnji mir. Obratite pažnju na imunitet i redovan san. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedelja.

