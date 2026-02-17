Pančevo Sport

Plivački klub Dinamo: Ivona i Miloš osvojili zlatne medalje

11:41

17.02.2026

Foto: PK Dinamo

Na  „Mitingu Novi Beograd“, na kojem je učestvovalo 507 takmičara iz 30 klubova, Plivački klub Dinamo iz Pančeva  osvojio je dve zlatne medalje

Naime, za Dinamo je nastupilo 11 takmičara i to je bilo njihovo prvo natjecanje ove godine. Do zlata su doplivali Ivona Pavlavić,  200m leđno i Miloš Pantić,  200m leđno.

(Pančevac)

