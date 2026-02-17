Plivački klub Dinamo: Ivona i Miloš osvojili zlatne medalje

Nikolina Radovanović vicešampionka
Na „Mitingu Novi Beograd“, na kojem je učestvovalo 507 takmičara iz 30 klubova, Plivački klub Dinamo iz Pančeva osvojio je dve zlatne medalje
Naime, za Dinamo je nastupilo 11 takmičara i to je bilo njihovo prvo natjecanje ove godine. Do zlata su doplivali Ivona Pavlavić, 200m leđno i Miloš Pantić, 200m leđno.
(Pančevac)
AUD
69.95 RSD
BAM
60.02 RSD
CAD
72.63 RSD
CHF
128.51 RSD
EUR
117.38 RSD
GBP
134.60 RSD
SEK
11.06 RSD
USD
98.93 RSD
Zaposleni u JKP-u „Mladost” kažu: „Naš cilj je da pored osnovnih aktivnosti, promovišemo sport i rekreaciju; organizujemo različite programe i sadržaje namenjene svim sugrađanima”
