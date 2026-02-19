Starčevo: Izložba dela Mladena Jagušta otvorena do 5. marta

Starčevačka publika do 5. marta ima jedinstvenu priliku da se upozna sa likovnim stvaralaštvom čuvenog dirigenta Mladena Jagušta. Izložbu “Akvareli” u Domu kulture u Starčevu otvorio je direktor ove ustanove, Marko Ivošević, ističući da je reč o nesvakidašnjoj poslastici za sve ljubitelje umetnosti.

Predstavljajući pretežno pejzaže predela sa kojima se za života susretao, akvareli i grafike otkrivaju drugu stranu muzičkog velikana, dokazujući da je njegov stvaralački genij prevazilazio granice sveta muzike. Reč je o retko prikazivanim delima, koja su se našla u starčevačkoj galeriji zahvaljujući podršci umetnikovog unuka.

Svečano otvaranje upotpunjeno je muzičkim programom u izvedbi učenika Muzičke škole “Jovan Bandur” Andreja Uroševa i Kristine Krstić.

Zainteresovani će moći da pogledaju postavku u Galeriji Boem do 5. marta.

(Pančevac)