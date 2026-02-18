Pančevac Aleksandar Čotrić nagrađen „Zlatnom plaketom“ u Strumici

Satiričar iz Pančeva i član Udruženja književnika Srbije Aleksandar Čotrić dobitnik je „Zlatne plakete“ za aforizme na 27. Međunarodnom festivalu karikature i aforizma u makedonskom gradu Strumici. „Zlatnu plaketu“ za karikaturu dobio je Roman Sika iz Slovačke.

Festival tradicionalno organizuju grad Strumica i Nacionalna ustanova kulture „Anton Panov“.

Čotrić je nagrađen na anonimnom konkursu na kojem su učestvovali autori iz Severne Makedonije, Bugarske, Švajcarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i drugih zemalja Evrope. O dobitnicima je odlučivao petočlani međunarodni žiri na čijem čelu je bio aforističar Bratislav Kostadinov.

(Pančevac)