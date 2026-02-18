Počinje mesec Ramazana, Jusufspahić: Ovo je vreme posta i bogobojaznosti
Za muslimane večeras počinje mesec Ramazana, najsvetiji period u islamu. Predsednik Vrhovnog saveta Islamske zajednice u Srbiji Muhamed Jusufspahić poručio je da su post i druga bogosluženja propisani kako bi vernici dostigli viši stepen bogobojaznosti.
Kako je rekao, sutra je prvi dan posta i važno je da se isposti u blagostanju, doprinoseći i zajedništvu Islamske zajednice u Srbiji.
Prema islamskom verovanju, u ovom mesecu započela je objava svete islamske knjige Kuran poslaniku Muhamedu. Tokom Ramazana vernici poste od zore do zalaska sunca, uzdržavajući se od hrane, pića i drugih telesnih zadovoljstava.
Post, međutim, nije samo fizičko odricanje – on podrazumeva i kontrolu misli i postupaka, izbegavanje loših dela i nastojanje da se čine dobra dela.
Ramazan je vreme samodiscipline, strpljenja i jačanja svesti o potrebama drugih.
Dan posta počinje obrokom pre svitanja, sehurom, a završava se iftarom – večernjim obrokom kojim se post prekida nakon zalaska sunca, tradicionalno urmama i vodom.
Jedna od najznačajnijih noći u Ramazanu je Lejletul-kadr (Noć odredbe), za koju se veruje da je „vrednija od hiljadu meseci“, jer je tada započela objava Kurana. Vernici tu noć provode u molitvi i traženju oprosta.
Ramazan se završava praznikom Ramazanski bajram, koji predstavlja vreme radosti, zahvalnosti i porodičnog okupljanja, a proslavlja se tri dana i čestita uz tradicionalni pozdrav „Bajram šerif mubarek olsun“.
To je prilika da se dodatno pomogne onima kojima je pomoć potrebna i da se naglasi značaj zajedništva.
U savremenom društvu Ramazan ima i snažnu socijalnu dimenziju – organizuju se zajednički iftari, humanitarne akcije i različiti oblici podrške ugroženima. Bez obzira na kulturne i geografske razlike, osnovne vrednosti Ramazana ostaju iste – duhovna obnova, solidarnost i briga o drugima.
Vučić čestitao početak Ramazana
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitke svim vernicima islamske veroispovesti u Srbiji povodom početka meseca Ramazana.
“Svim vernicima islamske veroispovesti u Republici Srbiji iskreno želim srećan predstojeći mesec Ramazana. Neka nastupajući dani molitve i posta budu ispunjeni mirom, dobrim zdravljem i srećom i prožeti dubokom verom i nadom u zajedništvo i svakovrsni napredak.
Želim da dani ramazana donesu duhovnu snagu i da ih provedete u radosti, okruženi porodicom i u zajedništvu sa svim građanima naše zemlje.
RAMAZAN MUBAREK OLSUN!“, navodi se u čestitki.