Počinje mesec Ramazana, Jusufspahić: Ovo je vreme posta i bogobojaznosti

Za muslimane večeras počinje mesec Ramazana, najsvetiji period u islamu. Predsednik Vrhovnog saveta Islamske zajednice u Srbiji Muhamed Jusufspahić poručio je da su post i druga bogosluženja propisani kako bi vernici dostigli viši stepen bogobojaznosti.

„Zalaskom sunca danas počinje mesec Ramazana – mesec u kome je Alah, uzvišeni, objavio Kuran, poslednju svoju objavu čovečanstvu. To je mesec posta, koji nam je Alah propisao kao i sva bogosluženja i ibadete da bismo postigli što veći stepen bogobojaznosti“, rekao je Muhamed Jusufspahić na konferenciji za medije uoči početka Ramazana.

Kako je rekao, sutra je prvi dan posta i važno je da se isposti u blagostanju, doprinoseći i zajedništvu Islamske zajednice u Srbiji.

Ramazan je deveti mesec islamskog lunarnog kalendara i najsvetiji period u islamu. Za muslimane širom sveta to je vreme posta, pojačane molitve i duhovne obnove.

Prema islamskom verovanju, u ovom mesecu započela je objava svete islamske knjige Kuran poslaniku Muhamedu. Tokom Ramazana vernici poste od zore do zalaska sunca, uzdržavajući se od hrane, pića i drugih telesnih zadovoljstava.

Post, međutim, nije samo fizičko odricanje – on podrazumeva i kontrolu misli i postupaka, izbegavanje loših dela i nastojanje da se čine dobra dela.

Ramazan je vreme samodiscipline, strpljenja i jačanja svesti o potrebama drugih.

Dan posta počinje obrokom pre svitanja, sehurom, a završava se iftarom – večernjim obrokom kojim se post prekida nakon zalaska sunca, tradicionalno urmama i vodom.

Poseban značaj imaju zajedničke molitve u džamijama, uključujući noćnu molitvu – teraviju.

Jedna od najznačajnijih noći u Ramazanu je Lejletul-kadr (Noć odredbe), za koju se veruje da je „vrednija od hiljadu meseci“, jer je tada započela objava Kurana. Vernici tu noć provode u molitvi i traženju oprosta.

Ramazan se završava praznikom Ramazanski bajram, koji predstavlja vreme radosti, zahvalnosti i porodičnog okupljanja, a proslavlja se tri dana i čestita uz tradicionalni pozdrav „Bajram šerif mubarek olsun“.

To je prilika da se dodatno pomogne onima kojima je pomoć potrebna i da se naglasi značaj zajedništva.

U savremenom društvu Ramazan ima i snažnu socijalnu dimenziju – organizuju se zajednički iftari, humanitarne akcije i različiti oblici podrške ugroženima. Bez obzira na kulturne i geografske razlike, osnovne vrednosti Ramazana ostaju iste – duhovna obnova, solidarnost i briga o drugima.