Horoskop za 24. februar za sve znake zodijaka vezano za posao, ljubav i zdravlje

Ovan

Posao: Tokom dana imaćete više komunikacije, poziva i kraćih dogovora koji zahtevaju brzu reakciju. Planovi se mogu menjati u hodu, pa je važno da ostanete fleksibilni i sve proverite dvaput.

Ljubav: Slobodni mogu započeti komunikaciju sa osobom iz bliskog okruženja ili preko društvenih mreža.

Zdravlje: Napetost u ramenima i vratu.

Bik

Posao: Fokus je na novcu i proceni vaših mogućnosti za naredni period. Možete razmišljati kako da stabilizujete budžet ili poboljšate zaradu.

Ljubav: Partner traži sigurnost i potvrdu emocija kroz konkretna dela. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao.

Zdravlje: Osetljiv stomak i varenje.

Blizanci

Posao: Bićete primetni i aktivni tokom dana, ali i pomalo rastrzani na više strana. Moguće je da dobijete dodatni zadatak ili novu odgovornost.

Ljubav: Više flerta i zanimljive komunikacije obeležiće dan. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja ili izlaska.

Zdravlje: Moguća nervoza i nemiran san.

Rak

Posao: Više će vam prijati rad u tišini i bez ometanja drugih ljudi. Moguće je da završavate neku obavezu koja drugima nije vidljiva, ali je važna.

Ljubav: Partner želi više bliskosti i nežnosti, ne budite škrti. Slobodni mogu imati mirniji dan bez većih promena.

Zdravlje: Potreban vam je odmor.

Lav

Posao: Razmišljate o budućim planovima i pravcu daljeg razvoja. Dan je dobar za osmišljavanje ideja, ali ne i za konačne odluke.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati osobu kroz prijatelje ili društvo. U vezama sledi razgovor o zajedničkim planovima.

Zdravlje: Stabilno.

Devica

Posao: Pažnja je na obavezama i odgovornostima koje ne mogu da čekaju. Moguće je da vam se dodeli dodatni zadatak, obaveza.

Ljubav: Partner želi više razumevanja i podrške. Slobodni mogu očekivati miran dan bez većih dešavanja.

Zdravlje: Blaga iscrpljenost.

Vaga

Posao: Fokus je na učenju, planiranju i administrativnim obavezama. Moguće je rešavanje papirologije, formalnosti.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati osobu putem interneta ili na kraćem putu.

Zdravlje: Stabilno.

Škorpija

Posao: Tema zajedničkih obaveza i finansija dolazi u fokus. Moguće je planiranje troškova ili rešavanje nekog duga.

Ljubav: Slobodni mogu osetiti privlačnost prema nekome koga već poznaju.

Zdravlje: Osetljiv nervni sistem.

Strelac

Posao: Fokus je na saradnjama i odnosima sa kolegama. Moguće je usklađivanje jednog dogovora.

Ljubav: Partner može želeti više pažnje i zajedničkog vremena. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Jarac

Posao: Više sitnih obaveza tokom dana zahtevaće dobru organizaciju. Biće važno da završavate jednu po jednu stvar.

Ljubav: Razgovor o svakodnevnim temama očekuje one Jarčeve u vezi. Slobodni mogu imati mirniji dan bez većih pomaka na emotivnom planu.

Zdravlje: Umor.

Vodolija

Posao: Kreativne ideje dolaze danas u prvi plan. Možete razmišljati o dodatnom angažmanu ili hobiju.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati osobu u nekom izlasku ili kroz prijatelje. U vezama se očekuje više romantike.

Zdravlje: Dobro.

Ribe

Posao: Fokus na domu i privatnim obavezama utiče na tempo rada. Posao ide sporije, ali stabilno.

Ljubav: Partner želi mir i bliskost. Slobodne Ribe mogu očekivati mirniji dan bez većih promena.

Zdravlje: Pad imuniteta.

(astroputnik)