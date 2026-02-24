Horoskop za 24. februar za sve znake zodijaka vezano za posao, ljubav i zdravlje

Predsednik Vučić na otvaranju izložbe “Niti državnosti”
Ovan
Posao: Tokom dana imaćete više komunikacije, poziva i kraćih dogovora koji zahtevaju brzu reakciju. Planovi se mogu menjati u hodu, pa je važno da ostanete fleksibilni i sve proverite dvaput.
Ljubav: Slobodni mogu započeti komunikaciju sa osobom iz bliskog okruženja ili preko društvenih mreža.
Zdravlje: Napetost u ramenima i vratu.
Bik
Posao: Fokus je na novcu i proceni vaših mogućnosti za naredni period. Možete razmišljati kako da stabilizujete budžet ili poboljšate zaradu.
Ljubav: Partner traži sigurnost i potvrdu emocija kroz konkretna dela. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao.
Zdravlje: Osetljiv stomak i varenje.
Blizanci
Posao: Bićete primetni i aktivni tokom dana, ali i pomalo rastrzani na više strana. Moguće je da dobijete dodatni zadatak ili novu odgovornost.
Ljubav: Više flerta i zanimljive komunikacije obeležiće dan. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja ili izlaska.
Zdravlje: Moguća nervoza i nemiran san.
Rak
Posao: Više će vam prijati rad u tišini i bez ometanja drugih ljudi. Moguće je da završavate neku obavezu koja drugima nije vidljiva, ali je važna.
Ljubav: Partner želi više bliskosti i nežnosti, ne budite škrti. Slobodni mogu imati mirniji dan bez većih promena.
Zdravlje: Potreban vam je odmor.
Lav
Posao: Razmišljate o budućim planovima i pravcu daljeg razvoja. Dan je dobar za osmišljavanje ideja, ali ne i za konačne odluke.
Ljubav: Slobodni mogu upoznati osobu kroz prijatelje ili društvo. U vezama sledi razgovor o zajedničkim planovima.
Zdravlje: Stabilno.
Devica
Posao: Pažnja je na obavezama i odgovornostima koje ne mogu da čekaju. Moguće je da vam se dodeli dodatni zadatak, obaveza.
Ljubav: Partner želi više razumevanja i podrške. Slobodni mogu očekivati miran dan bez većih dešavanja.
Zdravlje: Blaga iscrpljenost.
Vaga
Posao: Fokus je na učenju, planiranju i administrativnim obavezama. Moguće je rešavanje papirologije, formalnosti.
Ljubav: Slobodni mogu upoznati osobu putem interneta ili na kraćem putu.
Zdravlje: Stabilno.
Škorpija
Posao: Tema zajedničkih obaveza i finansija dolazi u fokus. Moguće je planiranje troškova ili rešavanje nekog duga.
Ljubav: Slobodni mogu osetiti privlačnost prema nekome koga već poznaju.
Zdravlje: Osetljiv nervni sistem.
Strelac
Posao: Fokus je na saradnjama i odnosima sa kolegama. Moguće je usklađivanje jednog dogovora.
Ljubav: Partner može želeti više pažnje i zajedničkog vremena. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Jarac
Posao: Više sitnih obaveza tokom dana zahtevaće dobru organizaciju. Biće važno da završavate jednu po jednu stvar.
Ljubav: Razgovor o svakodnevnim temama očekuje one Jarčeve u vezi. Slobodni mogu imati mirniji dan bez većih pomaka na emotivnom planu.
Zdravlje: Umor.
Vodolija
Posao: Kreativne ideje dolaze danas u prvi plan. Možete razmišljati o dodatnom angažmanu ili hobiju.
Ljubav: Slobodni mogu upoznati osobu u nekom izlasku ili kroz prijatelje. U vezama se očekuje više romantike.
Zdravlje: Dobro.
Ribe
Posao: Fokus na domu i privatnim obavezama utiče na tempo rada. Posao ide sporije, ali stabilno.
Ljubav: Partner želi mir i bliskost. Slobodne Ribe mogu očekivati mirniji dan bez većih promena.
Zdravlje: Pad imuniteta.