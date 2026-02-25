Nova kapija na Crvenom krstu Pančevo

Vrata Crvenog krsta uvek otvorena za sve kojima je neophodna pomoć kao i za one koji žele da pomognu na najhumaniji način dobrovoljnim davaocima.

Vrata Crvenog krsta uvek otvorena za sve kojima je neophodna pomoć kao i za one koji žele da pomognu na najhumaniji način dobrovoljnim davaocima. Zahvaljući Lokalnoj samoupravi koja je izdvojila sredstva kupljena je nova kapija, prenosi RTV Pančevo.

Crveni krst Pančevo osnovan je davne 1881 godine što ga čini jednom od najstarijih humanitarnih organizacija u regionu.

Kada krv čeka pacijenta, to je najbolja moguća opcija, ali nažalost, situacija nije takva. Broj pacijenata kojima je krv neophodna se povećava – kako za lečenje i operacije, tako i za druge zdravstvene intervencije. Crveni krst uputio je apel sugrađanima da pomognu ukoliko su u mogućnosti.

U ovim otežanim uslovima, kada su zalihe krvi na nižem nivou, mogu pomoći samo dobrovoljni davaoci. Poseban apel upućen je mladim građanima koji do sada nisu davali krv: motiv treba da bude humanost i činjenica da svojim činom mogu nekome spasiti život.

Akcije dobrovoljnog davanja krvi Služba za transfuziju krvi Vojvodine organizuje u prostorijama Crvenog krsta Pančevo ponedeljkom i sredom od 9 do 12 časova, dok se poslednje srede u mesecu akcija održava u popodnevnom terminu, od 13 do 17 časova.

(Pančevac)