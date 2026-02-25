Dom omladine Vršac: Predavanje o veštačkoj inteligenciji

U Domu omladine Vršac 26. februara u 18 časova biće održano predavanje posvećeno veštačkoj inteligenciji, namenjeno svima koji žele da na jednostavan i razumljiv način saznaju više o ovoj sve prisutnijoj tehnologiji.

Tokom predavanja biće pojašnjeno šta je veštačka inteligencija, na koji način funkcioniše i gde se danas primenjuje, kao i koje su njene prednosti, ali i potencijalni rizici i izazovi koje nosi sa sobom. Poseban akcenat biće stavljen na pravilnu i odgovornu upotrebu AI alata u obrazovanju, sa osvrtom na njihovu primenu u školskom okruženju.

Predavač je Sebastijan Branković, master informatike, koji će kroz konkretne primere i praktične smernice približiti ovu aktuelnu temu učenicima, nastavnicima, roditeljima i svim zainteresovanim građanima.

Ulaz je besplatan.

Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i iskoriste priliku da se informišu i uključe u razgovor o tehnologiji koja sve više oblikuje savremeno društvo.

(Pančevac/EVršac)